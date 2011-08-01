UpNote'ta şablon oluşturmak, sık kullandığınız not yapılarını her seferinde yeniden yazma zahmetini ortadan kaldırır. Böylece, not alırken hem zamandan kazanır hem de her seferinde aynı düzeni koruyabilirsiniz. Belirli bir düzeni, tabloyu veya metin formatını düzenli olarak kullanıyorsanız, şablonlar zamandan büyük tasarruf sağlar ve not alma sürecinizi daha verimli hâle getirir.

AYRICA: UpNote'ta "Tablo" Nasıl Eklenir?

UpNote'ta "Şablon" Nasıl Oluşturulur?

1) Öncelikle sol menüde yer alan "Şablonlar" bölümüne girin.

2) Sağ üstte yer alan "Yeni Şablon" butonuna tıklayın ve açılan sayfaya şablon olarak kullanmak istediğiniz metin, tablo, başlık veya listeleri ekleyin.

3) Oluşturduğunuz şablondan yeni bir not oluşturmak için ise sağ üst menüde yer alan "Yeni Not" butonuna tıklayın. Açılan not sayfasındaki "Şablonlardan seçin" bağlantısına tıklayın.

4) Ardından bir pencere açılacaktır. Notunuzu hangi şablondan oluşturmak istiyorsanız, ilgili şablona tıklayın.

5) Seçtiğiniz şablon not sayfasında görüntülenecektir. Bu şekilde, oluşturduğunuz şablon doğrultusunda notunuzu düzenlemeye başlayabilirsiniz.

UpNote'ta şablon kullanmak, hem not almayı hızlandırır hem de tüm notlarınızda tutarlı bir biçim yakalamanızı sağlar. Ayrıca, sık kullandığınız taslakları hazır tutmak, özellikle yoğun zamanlarda not oluşturmayı çok daha kolay hâle getirecektir.