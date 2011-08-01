Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Şablon" Nasıl Oluşturulur?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:14 - Tarih: 22 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote'ta şablon oluşturmak, sık kullandığınız not yapılarını her seferinde yeniden yazma zahmetini ortadan kaldırır. Böylece, not alırken hem zamandan kazanır hem de her seferinde aynı düzeni koruyabilirsiniz. Belirli bir düzeni, tabloyu veya metin formatını düzenli olarak kullanıyorsanız, şablonlar zamandan büyük tasarruf sağlar ve not alma sürecinizi daha verimli hâle getirir.

1) Öncelikle sol menüde yer alan "Şablonlar" bölümüne girin.

UpNote - Şablon Oluşturmak

2) Sağ üstte yer alan "Yeni Şablon" butonuna tıklayın ve açılan sayfaya şablon olarak kullanmak istediğiniz metin, tablo, başlık veya listeleri ekleyin.

3) Oluşturduğunuz şablondan yeni bir not oluşturmak için ise sağ üst menüde yer alan "Yeni Not" butonuna tıklayın. Açılan not sayfasındaki "Şablonlardan seçin" bağlantısına tıklayın.

UpNote - Şablon Oluşturmak - 2

4) Ardından bir pencere açılacaktır. Notunuzu hangi şablondan oluşturmak istiyorsanız, ilgili şablona tıklayın.

UpNote - Şablon Oluşturmak - 3

5) Seçtiğiniz şablon not sayfasında görüntülenecektir. Bu şekilde, oluşturduğunuz şablon doğrultusunda notunuzu düzenlemeye başlayabilirsiniz.

UpNote'ta şablon kullanmak, hem not almayı hızlandırır hem de tüm notlarınızda tutarlı bir biçim yakalamanızı sağlar. Ayrıca, sık kullandığınız taslakları hazır tutmak, özellikle yoğun zamanlarda not oluşturmayı çok daha kolay hâle getirecektir.


