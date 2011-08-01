Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Tablo" Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:05 - Tarih: 21 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote'un işlevsel özellikleri ile ilgili kaleme aldığımız içeriklerimize devam ediyoruz. UpNote'ta notları daha düzenli ve görsel olarak anlaşılır hâle getirmek için tablo ekleme özelliği mevcuttur. Özellikle görev listeleri, karşılaştırmalar veya planlama içerikleri oluştururken tablolar büyük bir kolaylık sağlıyor.

AYRICA: UpNote'ta "Görsel" Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle, UpNote'ta tablo eklemek istediğiniz notunuzu açın.

2) Menü çubuğuna yer alan "Biçim" sekmesine tıklayın. Ardından, seçenekler arasındaki "Tablo > Tablo Ekle" sekmesine tıklayın.

UpNote - Tablo Eklemek

3) Açılan pencere ile tablo için satır ve sütun sayısını seçtikten sonra, "Oluştur" butonuna da tıklayarak tablo oluşturabilirsiniz.

UpNote - Tablo Eklemek - 2

Sonuç olarak, UpNote’ta tablo eklemek hem kolay hem de oldukça faydalıdır. Tablolar, notların görünümünü güçlendirir ve notlarda yer alan bilgilerin daha düzenli biçimde sunulmasını sağlar.


