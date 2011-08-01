Notlarınıza görsel eklemek, anlatmak istediğiniz konuyu daha etkileyici hâle getirir ve içeriğe de görsellik katar. UpNote, bu konuda oldukça kullanışlı bir yapı sunuyor. Peki, UpNote'da görsel nasıl eklenir? Bu yazımızda, hep birlikte öğreneceğiz.

AYRICA: UpNote'ta "Video" Nasıl Eklenir?

UpNote'ta "Görsel" Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle görsel eklemek istediğiniz notu açın. Bu ister yeni oluşturduğunuz bir not, ister daha önceden kaydettiğiniz bir not olabilir.

2) Ardından sağ tıklayın ve seçenekler arasında yer alan "Görsel Ekle" sekmesine tıklayın.

3) Görsel seçebilmeniz için bir pencere açılacaktır. İstediğiniz görseli seçerek, ilgili görselin notunuza eklenmesini sağlayabilirsiniz.

UpNote'ta görsel ekleme işlemi, sadece göz alıcı bir not düzeni sağlamakla kalmaz, aynı zamanda notlarınızı daha verimli hâle getirmenizi de sağlar. Bu yöntemle, yazılarınızı destekleyen görsellerle notlarınızı zenginleştirebilirsiniz.