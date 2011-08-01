UpNote, notlarınıza sadece metin veya görsel değil; aynı zamanda video içerikleri de eklemenize izin veriyor. Bu özellik, özellikle ders notları, sunum hazırlıkları veya iş projelerinde görsel anlatımı desteklemek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalıdır. Peki, UpNote'ta video nasıl eklenir? Gelin, hep birlikte öğrenelim.

UpNote'ta "Video" Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle, video eklemek istediğiniz notunuza girin.

2) Ardından sağ tıklayın ve seçenekler arasında yer alan "Videoyu Göm" sekmesine tıklayın.

3) Açılan penceredeki "Lütfen bir bağlantı girin" adlı kutucuğa video linkini yapıştırın. Altında ise videonun önizlemesini göreceksiniz.

4) Ardından aynı pencerede yer alan "Tamamlandı" bağlantısına da tıklayarak, notunuza video ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

UpNote'taki video ekleme özelliğini kullanarak, hem kişisel hem de eğitim için daha verimli ve etkileşimli bir not oluşturma deneyimi elde edebilirsiniz.