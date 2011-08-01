UpNote kullanırken metinlerinizi veya belirli bir cümleyi göze çarpacak hâle getirmek için alıntı ekleme seçeneği oldukça kullanışlıdır. Bu özellik sayesinde notlarınızda fark yaratabilir ve düşüncelerinizi düzenli bir biçimde oluşturabilirsiniz. UpNote'ta alıntı eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

UpNote'ta "Alıntı" Nasıl Eklenir?

1) Dilediğiniz notunuzu açın ve alıntı hâline getirmek istediğiniz metni seçin.

2) Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Alıntı" adlı ikona tıklayın.

3) Metniniz, otomatik olarak alıntı biçiminde görüntülenecektir.

UpNote'ta alıntı eklemek, notlarınızın daha okunabilir, düzenli ve profesyonel görünmesini sağlar. UpNote'ta yer alan güçlü biçimlendirme menüsü yardımıyla, notlarınıza etkileyici bir dokunuş katabilirsiniz.