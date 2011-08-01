UpNote, notları düzenli ve okunabilir bir hâle getirmek için farklı liste türlerini destekliyor. Bunlardan biri de numaralandırılmış listelerdir. Bu özellik, notlarınızda yer alan adımları sırayla belirtmek veya belirli bir düzene göre sıralamak istediğiniz durumlar için oldukça kullanışlıdır.

AYRICA: UpNote'ta "Madde İşaretli Liste" Nasıl Oluşturulur?

UpNote'ta "Numaralandırılmış Liste" Nasıl Oluşturulur?

1) Öncelikle, dilediğiniz notunuza girin.

2) Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Numaralandırılmış Liste" adlı ikona tıklayın.

3) Not sayfasında numaralandırılmış liste oluşacaktır. Her numaradan sonra bir alt satıra geçerek, numaralandırılmış listenizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

UpNote'ta numaralandırılmış listeler oluşturmak, notlarınıza düzenli bir yapı kazandırarak, oluşturduğunuz listelere ait adımların sırasını net bir şekilde takip etmenize yardımcı olacaktır.