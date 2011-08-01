Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

UpNote'ta "Madde İşaretli Liste" Nasıl Oluşturulur?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:28 - Tarih: 24 Ekim 2025 - Yorum: 0

UpNoteUpNote, notlarınızı düzenli ve okunabilir hâle getirmenizi sağlayan kullanışlı biçimlendirme seçenekleri sunmaktadır. Bunlardan biri de madde işaretli liste oluşturma özelliğidir. Bu listeler, fikirlerinizi sıralamak, yapılacakları belirtmek veya konuları netleştirmek için oldukça faydalı olabilir.

1) Öncelikle, dilediğiniz notunuza girin.

2) Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Madde İşaretli Liste" adlı ikona tıklayın.

UpNote - Madde İşaretli Liste Oluşturmak

3) Not sayfasında madde işareti oluşacaktır. Her maddeden sonra bir alt satıra geçerek, madde işaretli listenizi oluşturabilirsiniz.

UpNote - Madde İşaretli Liste Oluşturmak - 2

UpNote'ta madde işaretli listeler oluşturmak, notlarınızı daha okunabilir ve organize hâle getirmenin basit ama etkili bir yoludur. Bu özelliği kullanarak fikirlerinizi sıralayabilir, projelerinizi planlayabilir ve günlük notlarınızı daha sistemli tutabilirsiniz.


