Judith McNaught Hakkında Sohbet

Her insanın hayatında bir dönüm noktası olur, sanırım benim de dönüm noktalarımdan biri Judith ile tanışmamla oldu. Elbette gerçek anlamda, yüz yüze bir tanışmadan bahsetmiyorum. Önceleri sadece dünya klasiklerine takıntılı biri olan beni, çok farklı bir türe yönlendiren bu kadını tanımam, İçinde Aşk Saklı kitabını okumam ile başladı.

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Tarihi akışı aşk, entrika ve büyük kahramanlıklar ile süsleyerek anlatan Judith McNaught bir yazardan ziyade benim için bir dost oldu. Daha sonra yine hayranlarının etkisi ile Westmoreland serisine başlayan yazar, ilk Westmoreland olan Royce'un hikayesini de İçinde Aşk Saklı kitabında olduğu gibi büyük bir ustalıkla anlatmaya devam etti.

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Yaptığı tüm açıklamalarda ve kitabının da önsözlerinde bahsettiği gibi ona bu kitapları yazdıran, tüm o Westmoreland erkeklerinin kurgulamasını sağlayan eşinden bahsedişi belki de bizi birbirimize daha da bağladı. Sonra da serinin devam niteliğindeki kitapları, aralara serpiştirdiği Cennet ve Mutluluk gibi eserleri de bu bağı güçlendirdi.

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Kitaplarını kaleme alış tarzı, kurgudaki ince detayların senkronizasyonu, akış, dil o kadar güçlü ki bazı çevirilerde konuyu yazarın bize anlatmak istediği şekilde hissedemeyebiliyoruz ama Judith'in kitapları o kadar büyüleyici ki...

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Onun ile ilgili bildiğim tek şey, o herkes gibi. Hem bir soylu hem de taşralı. Biri bana Judith'in yeni bir kitabı çıkmış dese ne araştırırım ne de kapağını inceler ya da kitap yorumu yazılarına bakarım. Sadece gidip alırım. Hikayelerine o kadar çok güveniyorum ve onu okumayı o kadar seviyorum ki. Sanırım son kitabını, o yeni bir kitap daha çıkarana kadar da okumayacağım.

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Çünkü eğer okursam biteceğini biliyorum ve benim için onun tüm kitaplarının bittiğini bilmek çok zor. Tüm kitaplarını en az 2 kere okumuşumdur ve onu okumaktan vazgeçeceğimi sanmıyorum. İyi ki onun gibi yazarlar var. İyi ki kitaplığımın bir köşesinde ona ait hala okunmayı bekleyen bir kitap var.