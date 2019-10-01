Klavyede Ters R (я) ve Döndürülmüş R (ᴚ) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. R harfi ile ilgili internet üzerinden "klavyede ters r nasıl yapabiliriz?" şeklinde aramalar yapılabiliyor. Bilgisayarda sosyal medya üzerinde ya da diğer işlerinizi yaparken, ters r ya da döndürülmüş r harfi yapmak isteyebilirsiniz. "Klavyede ters r harfi nasıl yapılır?" diyorsanız, sizin için hazırladığımız bu yazımızdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Sağdan sola dönen ters r harfi için Rusça "Ben" anlamını ifade eden sembol de denir. Ayrıca klavyede döndürülmüş r yapmak, yani yukarıdan aşağıya ters r harfi de bu yazımızda bulunuyor.

Q klavyede ya da F klavyede ters r harfi yapmak için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri bilgisayarlarımızda bulunan karakter eşlem tablosundan almak ya da şekli direkt olarak kopyalamak ve istenilen yerde yapıştırmak.

Klavyede Ters R Harfi (я) Nasıl Yapılır?

Klavyede sola doğru ters r harfi, Rusça "Ben" anlamındaki işarettir. Okunuşu ise "ya" şeklindedir. Klavyede kısayol tuşu olmadığından, ters r yapmak için öncelikle karakter eşlem üzerinden yapımını anlatalım. Dilerseniz aşağıdan direkt olarak kopyalayarak, istediğiniz yerde yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve karakter eşlemi açın. Veyahut, "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Sonrasında ise yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle yazı fontunuz farklı ise " Yazı Tipi " bölümünden " Arial " seçin.

" bölümünden " " seçin. Ardından " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına ters r harfi kodu olan " 044F " yazın.

" kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına ters r harfi kodu olan " " yazın. Tablonun ilk hücresinde ters r işareti çıkacaktır. İşarete çift tıklayarak seçin, son adım olan "Kopyala" butonu aktif olacak, ona tıklayarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Dilerseniz, ikinci yöntem olarak bunlarla uğraşmadan klavyede ters r harfi yapmak için aşağıdan kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Ters R Kopyala - Yapıştır ------ я

Üçüncü yöntem ise Google Translate üzerindendir. Translate açıldıktan sonra Türkçe kısmına "Ben" yazdığınızda Rusça çevirisinde ters r harfi çıkacaktır. Buradan kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Döndürülmüş Ters R Harfi (ᴚ) Nasıl Yapılır?

F klavyede ya da Q klavyede sağdan sola çevrilmiş ters r harfi yapımına ek olarak yukarıdan aşağıya döndürülmüş ters r harfi nasıl yapılır ondan da bahsedelim.

Bunun için de öncelikle yukarıdaki gibi karakter eşlem penceresini açın.

Sonrasında yazı fontunuzu " Arial " yapın.

" yapın. Ardından " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına döndürülmüş ters r harfi kodu olan " 1D1A " yazın.

" kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına döndürülmüş ters r harfi kodu olan " " yazın. Tablonun ilk hücresinde ters r işareti çıkacaktır. İşarete çift tıklayarak seçin ve son adım olan "Kopyala" butonuna tıklayarak, istediğiniz yerde yapıştırın.

Dilerseniz, ikinci yöntem olarak bunlarla uğraşmadan klavyede döndürülmüş ters r harfi yapmak için aşağıdan kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Döndürülmüş Ters R Kopyala - Yapıştır ------ ᴚ

Klavyede ters r harfi nasıl yapılır? sorusuna ek aynı anlama gelen klavyede Rusça ben harfi yapımı ve klavyede döndürülmüş r harfi yani yukarıdan aşağıya şeklinin nasıl yapıldığını anlattık. Bilgisayarda ters r harfi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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