Klavyede Ters C İşareti (ↄ) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda çeşitli işlemler yaparken ya da sosyal medya gibi farklı platformlarda etkileşim içerisinde klavyede ters c işareti yapmak isteyebilirsiniz. Sizler için klavyede ters c işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.

Klavyede Ters C İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede küçük ters c harfi yapmak için bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ters c işaretini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

F klavyede ya da Q klavyede küçük ters c işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümünde " Arial " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" bölümünde " " fontunun seçili olduğundan emin olun. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına klavyede küçük ters c işareti kodu olan " 2184 " girin.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde ters c simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede küçük ters c işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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