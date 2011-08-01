Klavyede Ters C İşareti (ↄ) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda çeşitli işlemler yaparken ya da sosyal medya gibi farklı platformlarda etkileşim içerisinde klavyede ters c işareti yapmak isteyebilirsiniz. Sizler için klavyede ters c işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.
Klavyede Ters C İşareti Nasıl Yapılır?
Klavyede küçük ters c harfi yapmak için bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.
İsterseniz yazı başlığındaki ters c işaretini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.
- F klavyede ya da Q klavyede küçük ters c işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.
- "Yazı Tipi" bölümünde "Arial" fontunun seçili olduğundan emin olun.
- Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına klavyede küçük ters c işareti kodu olan "2184" girin.
- Tablonun ilk hücresinde ters c simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.
Klavyede küçük ters c işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.
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