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Klavyede Ters C İşareti (ↄ) Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:35 - Tarih: 14 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Klavyede Ters C İşareti Nasıl Yapılır?"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda çeşitli işlemler yaparken ya da sosyal medya gibi farklı platformlarda etkileşim içerisinde klavyede ters c işareti yapmak isteyebilirsiniz. Sizler için klavyede ters c işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.

Klavyede Ters C İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede küçük ters c harfi yapmak için bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ters c işaretini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

  • F klavyede ya da Q klavyede küçük ters c işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.
Bilgisayarda Klavyede Küçük Ters C İşareti Nasıl Yapılır?
  • "Yazı Tipi" bölümünde "Arial" fontunun seçili olduğundan emin olun.
  • Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına klavyede küçük ters c işareti kodu olan "2184" girin.
  • Tablonun ilk hücresinde ters c simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede küçük ters c işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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