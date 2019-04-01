Metreküp hacim birimi olduğundan klavyede metreküp işareti (m³), hacim konusunda bir şeyler belirtmeniz gerektiğinde office programlarında ya da nerede isterseniz orada kullanılabilir. Kendine ait bir tuşu olmadığından ve yapmak istediğinizde "klavyede metreküp işareti nasıl yapılır?" şeklinde sorular sorabilirsiniz. Klavyeden metreküp işareti yapma oldukça kolaydır. İsterseniz nasıl yapıldığına geçelim.

Klavyede Metreküp İşareti Nasıl Yapılır?

Santimetreküp (cm³) ya da metreküp (m³) işareti yapmak için kısaltmayı yazdıktan sonra üstündeki "3" rakamını koymak için gerekli kısayol " Alt + 0179 " tuşlarına birlikte basmaktır. Alt tuşuna basılı tutun ve ardından sayılara teker teker basın. Sonrasında Alt tuşundan parmağınızı çekin ve sembolün oluştuğunu görün.

Ayrıca bilgi için diğer yolu sunalım. Klavyeden metreküp işareti için öncelikle bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Sonrasında yukarıdaki görselde yer alan sıraya göre öncelikle "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından 2. kısımdaki "Unicode'a git" alanına metreküp işaretinin kodu olan "00B3" yazın.

3. kısımdaki metreküp işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede metreküp işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından probleminizi yazıp bizlere sorabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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