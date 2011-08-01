"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda Word, Not Defteri gibi uygulamaları kullanırken ya da farklı platformlarda klavyede küçük eşittir işareti ya da klavyede büyük eşittir işareti yapmak isteyebilirsiniz. Bunlar için de kısayolları olmadığı için karakter eşlem tablosunu kullanıyoruz. Sizler için klavyede küçük eşittir işareti ve büyük eşittir işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.

Klavyede Küçük Eşittir - Büyük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede küçük büyük eşittir işareti için bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki klavyede olmayan süslü ayraçlar işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

F klavyede ya da Q klavyede küçük eşittir işareti ya da büyük eşittir işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümü değiştirilmediyse standart olarak " Arial " seçilidir. Değilse, lütfen ayarlayın.

" bölümü değiştirilmediyse standart olarak " " seçilidir. Değilse, lütfen ayarlayın. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına klavyede küçük eşittir işareti kodu olan " 2264 " girin. Klavyede büyük eşittir işareti kodu ise " 2265 ".

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına kodu olan " " girin. kodu ise " ". Tablonun ilk hücresinde küçük eşittir simgesi yanında da büyük eşittir sembolü çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede küçük büyük eşittir işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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