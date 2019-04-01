Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

Facebook, Twitter, Instagam ve Pinterest gibi sosyal medya sitelerinde kullanılan hashtag (okunuş: heştek) işareti, daha çok kişiye ulaşmak için kullanılan ve kullanımı oldukça önemli bir semboldür. Sosyal medya hesaplarınız üzerinde de hashtag işareti (#) yapmak isteyebilirsiniz. Biz de sizler için "klavyede hashtag işareti nasıl yapılır?" sorusuna karşılık, bu sembolün basit işlemler ile nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz.

Hashtag işareti, kullanıldığı sosyal medya platformu içerisindeki ilgili içerikleri kategorize etmeye yarayarak benzer konuya ilgi duyan kişilere daha kısa sürede ulaşabilmenize imkan tanımaktadır.

Özellikle Instagram'da da desteklenen bu özelliği kullanarak, takipçi sayınızı artırmanız mümkündür. Ancak hashtag kullanırken daima içerik ile alâkalı kullanım sağlamanız daha iyi olacaktır. Böylelikle ilgili kişilere daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Klavyede Hashtag (Heştek) İşareti Nasıl Yapılır?

Tüm işaretlerin yer aldığı "Karakter Eşlem" programı içerisinde diyez işareti olarak da isimlendirilen hashtag işareti, iki yolla yapılabileceği gibi en kolay şekilde klavyedeki kısayol kombinasyonu ile yapılır. O da şu şekilde;

Bilgisayarınızda klavyeyi kullanarak hashtag işareti yapabilmeniz için gerekli kısayol "Alt Gr+3" kombinasyonudur. Bu tuşlara birlikte bastığınızda sembolü basit şekilde yapabilirsiniz.

Diğer uzun yolu da bilgi olarak sizlere sunalım. Klavyeden hashtag işareti (#) için öncelikle bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yaparak da aynı pencereyi açabilirsiniz.

Daha sonra yukarıdaki görselde yer alan sıraya göre öncelikle "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından 2. kısma yani "Unicode'a git" alanına alfa işaretinin kodu olan "0023" yazın.

3. kısımdaki hashtag işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede hashtag işareti nasıl yapılır? sorularının cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından probleminizi yazıp bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca klavyeden farklı ilgili semboller için aşağıdaki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

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