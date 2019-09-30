Klavyede Burç Sembolleri (İşaretleri) Nasıl Yapılır? (Kapsamlı Anlatım)

Bilgisayarda vakit geçirirken, klavyede burç sembolleri yapmak isteyebilirsiniz. Astroloji sembolleri içinde yer alan burçlar, birçok kişi tarafından okunan ve incelenen konulardan biridir. Bu yazımızda da klavyede astroloji işaretleri ya da klavyede burç işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? onu anlatacağız. Bilgisayarda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık işaretleri (sembolleri) klavyede nasıl yapılır? isterseniz anlatıma geçelim.

Klavyede Burç İşaretleri (Sembolleri) Nasıl Yapılır?

Sosyal medya üzerinden konuşmalarda ya da farklı mecralarda çeşitli burç işaretleri yapmayı düşünürseniz, işlem çok basit.

Bilgisayarda burç sembolleri yapmak için herhangi bir klavye kısayolu olmadığı için karakter eşlem tablosu açılarak alabilirsiniz ya da direkt yazımızda yer alan işaretleri kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Devamında ise yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle " Yazı Tipi " kısmında yazı fontunu " MS Gothic " olarak ayarlayın.

" kısmında yazı fontunu " " olarak ayarlayın. Ardında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin. ve " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili burç işaretinin kodunu yazın.

" kutusunu işaretleyin. ve " " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde burç işareti çıkacaktır, onu iki kere tıklayarak seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki "Kopyala" butonu aktif olacak, ona tıklayarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

İstediğiniz burç için aşağıdaki başlıklarda yer alan unicode karşılığını alıp karakter eşlem penceresinde kullanabilirsiniz. Ya da pratik bir şekilde kopyalayarak kullanmanız için ilgili sembolü koyduk. Oradan kopyalayıp, istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Koç Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Koç işareti için unicode karşılığı U+2648. Ayrıca buradaki ♈ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Boğa Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Boğa işareti için unicode karşılığı U+2649. Ayrıca buradaki ♉ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede İkizler Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede İkizler işareti için unicode karşılığı U+264A. Ayrıca buradaki ♊ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Yengeç Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Yengeç işareti için unicode karşılığı U+264B. Ayrıca buradaki ♋ işaretini kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede Aslan Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Aslan işareti için unicode karşılığı U+264C. Ayrıca buradaki ♌ sembolünü kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede Başak Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Başak işareti için unicode karşılığı U+264D. Ayrıca buradaki ♍ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Terazi Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Terazi işareti için unicode karşılığı U+264E. Arıca buradaki ♎ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Akrep Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Akrep işareti için unicode karşılığı U+264F. Ayrıca buradaki ♏ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yay Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Yay işareti için unicode karşılığı U+2650. Ayrıca buradaki ♐ simgesini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Oğlak Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Oğlak işareti için unicode karşılığı U+2651. Ayrıca buradaki ♑ işaretini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Kova Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Kova işareti için unicode karşılığı U+2652. Ayrıca buradaki ♒ simgesini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Balık Burcu İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede Balık işareti için unicode karşılığı U+2653. Ayrıca buradaki ♓ simgesini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede burç işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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