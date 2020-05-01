10 Maddede Ebeveynlik Sorunları ve Çözümleri

Evlendikten sonra anne - baba olma düşüncesi güzel bir duygu olsa da, en şaşırtıcı, heyecanlandırıcı ve sorumluluk alınması gereken deneyimlerden biridir. Hamile olmanın avantajları, doğum sonrası bebek bakımı ve çocuk büyütme zorluklarının yanında küçüklükten gençlik yaşına doğru anne ve babaların karşılaşacağı ebeveynlik sorunları da yavaş yavaş görülmeye başlanır.

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Ebeveynlik Sorunları ve Çözümleri

Çocuk bakımının güzel tarafları olduğu gibi stresli ve kendinizi yorulmuş hissedeceğiniz zamanlarınız da olacaktır. Böyle zamanlarda önemli olan stres kaynaklı öfkeyi çocuklara yansıtmamak ve sakin kalabilmektir.

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Bu yazımızda da çocuklarınızı büyütürken başınıza gelebilecek problemlere karşı neler yapabileceğinizi kaleme aldık. Bir dahaki sefere bu tip sorunlarla karşılaşırsanız bu çözüm yollarını deneyebilirsiniz.

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1. Sık Ağlamaklı Öfke Nöbetleri

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Daha çok küçük yaşlardayken görülen bu sorun ebeveynlerin en can sıkıcı sorunlarından biridir. Çocuğun bir şeyler istediğinde ve olmadığı zaman hemen ağlaması, yüksek sesli ağlayarak kızgın tavırlar sergilemesi ya da anne - babanın dinlenmemesi gibi problemlerin yaşandığı çocukları yönetmek daha zordur.

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Uygulanabilir Öneriler

Böyle durumlarda sakin kalmayı kaybetmemeniz ve ani, azarlayıcı tepkiler vermemek önemlidir.

Çocuk ağlayarak bir şeyler istediği zamanlarda ağlamayı bıraktığı zaman onu dinleyeceğinizi söyleyebilirsiniz.

Çocuğa bu şekil yapmasının sizi sinirlendirmediği ve sakin kalabildiğinizi göstermek önemlidir.

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2. Dinlememek

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Çocukların anne babaların her söylediğine karşıt olması, 'hayır' demesi genellikle ilgisiz kaldıklarından ve kendileriyle ilgilenilmediğinden, önemini göstermek için yaparlar.

Uygulanabilir Öneriler

Çocuğunuzun özerkliğini azaltmamaya çalışın. Bunun yanı sıra kaba davranışlar sergiliyorsa bunları da hoş görmeyin.

Her zaman görüşlerine saygı gösterebilirsiniz, ancak doğru ve yanlışı da öğretmelisiniz.

Sükunetiniz ve rahat tavırlarınız onu da rahatlatacaktır.

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3. Kardeşler Arası Rekabet

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İki veya daha fazla çocuğunuz varsa, kardeşler arasındaki sürekli kavgalar en büyük ebeveyn sorunları arasındadır. Sık sık yaşanan kavgaların yanı sıra küçük şeyler için tartışmalar, anne babaların üzülmesine ve stres yapmasına da neden olur.

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Uygulanabilir Öneriler

Bunun üstesinden gelmenin en iyi yollarından biri kardeşler arasındaki kızgınlığın geçmesi için kavga başlamadan dahil olmak, gerekirse ayırmaktır.

Ancak kimin haklı ya da haksız olduğuna karar vererek olaya hakim olmaya çalışmayın.

Ayrıca sonraki zamanlarda sorunları daha aza indirmek için önceden bazı kurallar koyun.

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4. Beyaz Yalanlar

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Çocuklar çoğu zaman beyaz yalanlar söyleyebilirler. Ancak onların yalan söylediklerini anladığınızın da farkında olmazlar.

Uygulanabilir Öneriler

Çocukları asla küçük yalanlar söyledikleri için azarlayıcı şekilde cezalandırmayın.

Yargılayıcı ya da öfkeli olmak yerine yalan söylemenin yanlış olduğunu daha yumuşak ses tonuyla anlatabilirsiniz.

Yalan söyleyerek bir şey elde edilemeyeceğini, dürüst olmanın daha önemli olduğu öğretilebilir.

Bunların yanı sıra onlara biraz zaman tanıyarak, yalan söylemenin zararlı ve yanlış bir şey olduğunu kendilerinin öğrenmesine izin verebilirsiniz.

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5. Agresif ve Şiddetli Tutumlar

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Çocuklarınızın arkadaşlarına ya da başkalarına karşı agresif ve şiddetli tutumlarına karşılık şikayet almak sizi strese sokabilir.

Uygulanabilir Öneriler

Çocuğunuzun öfkesinin sebeplerini bulmaya ve anlamaya çalışın. Çoğu zaman geçerli bir nedeni vardır.

İlgiden mahrum kalan çocuklar kendilerine dikkat çekmek için agresif tavırlar sergileyebilirler. Sıklıkla ve artan öfke nöbetleri varsa daha sonradan ciddi boyutlara gelmeden terapi tedavisi alabilirsiniz.

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6. Şikayetçi Olmak ve Mızmızlanmak

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Tüm çocuklar sızlanır ve şikayetçi tavırlar sergileyebilir. Ancak bazıları daha da fazlasını yapar.

Uygulanabilir Öneriler

Çocucuğunuzun mızmızlanmaları önceden de dediğimiz gibi ilgisizlikten kaynaklanabilir. Bunun için önemsiz sızlanmalar da olsa, çocuğunuza vakit ayırarak konuşmak ona iyi gelebilir.

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7. Çalışmak İstememek

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Ebeveynlik sorunları içerisinde çocukların derslerine çalışmak istememesi olabilir. Okumaktan sıkılabilir ya da okula yeni başladıysa nefret edebilir. Anne babalar da bunu istemez ve zorlamayı düşünebilirler.

Uygulanabilir Öneriler

Çocuğunuzun neye karşı ilgisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Diğer çalışmalarında ilgisiz olduğu zaman ara vermesini isteyebilir ve ilgili olduğu konuda sohbet edebilirsiniz.

Çocuğunuzu okumaya zorlamak, sınavlardan yüksek not alması için sürekli söylenmek asla iyi sonuç doğurmaz.

Çocuğunuza karşı daha anlayışlı yaklaşabilir ve yavaş yavaş zorlu yollardan geçerken destek olabilirsiniz.

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8. Kötü Yeme Alışkanlıkları

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Bildiğiniz gibi çocuklar genelde dünyadaki besleyici gıdalardan nefret ederken önemsiz, abur cuburları severler. Tabii bu biraz da büyürken bunları yedirmenizle de alakalı olabilir.

Anne baba olarak bu gibi durumlarda onları zorla ya da kandırarak beslemeye çalışırsınız, ancak bu geçerli ve kalıcı bir şey değildir.

Uygulanabilir Öneriler

Çocuğunuza sevmediği bir şeyi yedirmek yanlıştır. Ya da az yediyse aç kalacağını düşünüp daha da yemesi için zorlamayın.

Zararlı ve sağlıklı besinler hakkında bilgiler verin.

Çocuğunuzun sevdiği sağlıklı besinler hazırlayabilirsiniz.

Mutfağa birlikte girerek beraber hazırlama, pişirme sürecine dahil olmalarını sağlayabilir ve yemek yemek kadar yapmayı da sevdirebilirsiniz. Kendi yaptığı sağlıklı besinleri yemek konusunda daha da istekli olabilir.

9. Teknolojiye Bağımlılık

Çocuklar küçüklükten itibaren tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlere ilgi duyarlar. Kullanmaya başladıkları zamanla birlikte çok vakit geçirerek sabrınızı da tüketebilirler.

Uygulanabilir Öneriler

Çocuklarınızı sakin ve sessiz kalmaları için küçük yaşlarda tablet, telefon gibi gelişimini etkileyecek araçlara bağımlı kılmayın.

Bu tür aletlerde ne kadar süre harcadığını kontrol ederek, ona göre bir kullanım izni verebilirsiniz.

Çocuklarınızı sosyal medya gibi bağımlılık yaratıcı ve gelişimini engelleyici bağımlılıklar yerine ilgisini çekebileceği hobilerle ve etkinliklerle uğraşmasını sağlayabilirsiniz.

10. Utangaçlık ve Güven Eksikliği

Bazı çocukların daha bir içine kapanık ve utangaç oldukları görülebilir. Kendilerini bu sebeple yalnız hissedebilirler ve bu da ebeveynler için endişe kaynağı olabilir.

Uygulanabilir Öneriler

Eğer çocuğunuz bunun üstesinden geliyorsa dikkatli bir şekilde onu gözlemleyebilirsiniz. Sorumluluklar vererek özgüvenini kazandırabilirsiniz.

Ne yaparsanız yapın, başkalarıyla asla karşılaştırma yapmayın.

Ayrıca utangaçlığın sıklıkla belirli bir yaştan sonra ortadan kalktığının ya da azaldığının görüldüğünü unutmayın.

Unutulmamalıdır ki, ebeveynlikle ilgili problemleri anlamak ve bunları mantıklı bir çerçevede inceleyerek ele almak en iyi yoldur. Çocuğunuzun bazı durumlarda kendisi olmasına izin vermeniz gerektiğini de unutmamalısınız.

Ebeveynlik sorunları ile ilgili farklı karşılaştığınız durumlar ve bunlara gösterdiğiniz tutumlar hakkında söyleyecekleriniz varsa, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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