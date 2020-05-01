Çocuklarda Stres Nedenleri ve Stres Yönetimi

Stres, herkesin uğradığı ve vücudun (daha çok zihnin) başa çıkamayacağı bir meydan okumaya karşı bireyin tepkisidir. Her bireyin stresle başa çıkma tarzı farklı olduğu gibi strese olumlu ya da olumsuz bir şekilde tepki vermesi de stres yönetimiyle alakalıdır. Çocuklarda stres belirtileri, aile içerisinde bir sorun yoksa okul çağıyla birlikte dersler sebebiyle başlayabilir.

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Stres yönetimi, özellikle çocuklar için daha önemlidir. Bunu öğretmek için de ebeveyn olarak çocuklarımıza stres yönetiminde destek olmalı ve gelişimine yardım etmeliyiz. Bu yazımızda da sizler için stresin çocuklarda belirtileri, çocuklar üzerindeki etkileri ve stres yönetimine yardımcı olmak için anne baba olarak neler yapılabileceğine değineceğiz.

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Çocuklarda Stres Nedir?

Modern dünyada çocuklar bile erken yaşta kendilerine göre çok stresli yaşam olaylarıyla karşılaşabilirler. Herhangi bir günde öğrenecekleri yeni şeylerle yeni bir stres durumu yaşanabilir. Erken çocukluk dönemi stresinde 2 tür vardır;

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İyi Stres:

Stresi olumlu yönde kullanmak ile ortaya çıkan iyi stres durumu, çocukların zorluklarla başa çıkmaya ve aşmaya teşvik edecek bir tür motivasyon halidir.

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Kötü Stres:

Bu stres türü de çocukların baş etme mekanizmasını aşan ve zaman zaman başarısızlığa neden olan bir stres türüdür.

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Çocuklarda Stres Nedenleri

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Çocukların farklı yaşlarda olması farklı stres türleri yaşamasına neden olmaktadır. Çocukların bu gibi durumlardaki sıkıntılı koşullarını analiz etmek ve değerlendirmek çok önemlidir.

Bebeklerde stres nedeni yabancılar olabilir. Çünkü anne ve babaları haricinde yakın olarak kimseyi pek bilmediğinden yabancılar bir stres durumu yaşatabilir.

3 yaş grubundaki çocuklar istikrarı sağlamaya çalışanlardır. Oyuncaklarına sahip çıkarlar ve oynadıklarında oyundan zevk alırlar. Tuvalette olabilecek kazalar, yabancılar ya da karanlık yerler ile karşılaştıklarında stres oluşur.

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4 yaşındaki çocuklar yetişkinlerin yaptıklarını taklit etmeye çalışırlar ve korkularını dahi geliştirirler. Bu korkular da stres oluşturabilir.

Çocuklar büyüdükçe akademik ve sosyal baskılar stresli bir durum yaratır.

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Savaş, terör saldırıları ya da televizyonda olumsuz haberleri izlemek çocuklarda strese neden olabilir. Çünkü olumsuzlukları duydukça güvenlik konusunda endişelenirler.

Okul çağındaki çocuklar, okul çevrelerinde yeni ortamlar, yaşıt baskıları, zorbalık görme korkusu ya da kardeş rekabeti gibi durumlar, çocuklarda stres nedenleri arasında sayılabilir.

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Stresin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Stresin yaşanması ve etkilerini hissetmek, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Stresin nedenlerini anlayarak onlara karşı bir tavır almak ve kötü stresin iyi stres ile değiştirilmesini sağlamak önemlidir.

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Stres, çocuğun erken beyin gelişimini bozabilir.

Çocuğun daha iyi performans gösterme becerisini etkileyebilir.

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Çocukluk dönemindeki yoğun stres, yeme bozuklukları, depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Stres hormonlarının yüksek seviyeleri, çocuğunuzun vücudundaki bağışıklık tepkisini baskılayabilir. Bu nedenle daha kolay hastalanabilir.

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Yoğun stres halleri küçük çocuklarda baş ağrısı, yatak ıslatma, gece terlemesi gibi fiziksel belirtiler gösterebilir.

Davranış belirtileri olarak; ağlama, öfke hali, kaygı, okul veya aile faaliyetlerine katılmada ilgisizlik gibi durumlar görülebilir.

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Çocuklarda Stres Yönetimi ve Ebeveyn Desteği Nasıl Olur?

Çocuklarda stres durumu evde, okulda ya da dışarıda olabilir. Ebeveyn olarak çocuğunuzun maruz kaldığı stresin türünü ve şiddetini değerlendirmeniz ve olumlu bir şekilde ele almanız son derece önemlidir.

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Çocuğunuzun davranış ve duygularından haberdar olun ve korku - kaygı unsurlarından uzak tutun.

Çocuğunuzla güven oluşturun; çocuğun soru sormasına izin verin ve içtenlikle yanıtlayın.

Çocuğunuzu hatalarıyla uğraşmasında yol gösterin; gerekirse masalları ve gerçek hayatı anlatan anekdotları kullanın.

Evde güvenli ve pozitif bir ortam sağlayın.

Çocuğunuzla daha sık iletişim kurun ve çoğunlukla onu konuşturup, dikkat kesilerek dinlediğinizi gösterin.

Çocuğunuzun programında önemli etkinlikler yapın; fiziksel aktiviteyi, sağlıklı beslenmeyi ve düzenli uykuyu özendirin. İyi bir uyku, çocuğun sağlıklı ruh halini artırır ve gün boyunca aktif kalmalarına yardımcı olur.

Çocuğunuzun cesur davranışlarına karşı onları cesaretlendirici bir şekilde ödüllendirin ve övgü gösterin.

Eğer stres hali daha endişe verici olmaya başlarsa, psikolojik destek almayı unutmayın.

Çocuklarda stres belirtileri, strese hazırlıklı olmak için çok önemlidir ve çocuklarda stres yönetimi konusunda bilinçli olduktan sonra stresli durumlarıyla başa çıkmalarında daha çok yardımcı olabilirsiniz. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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