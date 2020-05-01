Çocuğunuzun gerekli yaşam becerilerini doğru bir şekilde öğrenerek, olumlu bir gelecek inşa etmesini ister misiniz? Her ebeveynin isteyeceği gibi siz de tabii ki istersiniz. Geliştirilmesi gereken yaşam becerilerinden birisi de öz farkındalıktır. "Çocuklarda öz farkındalık nasıl geliştirilir?" diye düşünürseniz, biz de sizler için bu konudaki yazımızı derledik.

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Kendini bilme durumu ve kendini çevre ile diğer bireylerden ayırıp bir birey olarak görebilme kabiliyeti olan öz farkındalık, çocuğunuzun güçlü yanlarını geliştirmesine ve zayıf yönlerini aşmasına yardımcı olabilir. Çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini anlamasını sağlayan ve potansiyelini arttırmasında destek olan öz farkındalık hali ile aynı zamanda, başkalarının kendi ve davranışları hakkında ne düşündüğünü anlamasına da yardımcı olacaktır.

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Çocuklarda Öz Farkındalık Nasıl Gelişir?

Kendini bilinçlendirmek ve doğru farkındalık yaratmak çocuğun genel gelişiminde çok önemli bir araçtır. Bu doğrultuda iyi bir öz farkındalık düzeyinde olan bir birey, kendini bilen biri olarak duygusal ve akademik zeka yönünde de başarı elde eder.

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Hatta çocuklarda öz farkındalık, hayatın ilerleyen dönemlerinde çeşitli sosyal ilişkiler geliştirmesine de yardımcı olur. İşte çocuklarda öz farkındalık gelişimi yönünde yapılabilecek bazı etkili yollar;

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1.) Rol Model Olun

Çocuğunuzda benlik bilincini yani öz farkındalığı geliştirmenin en önemli yolu, iyi bir rol model olmaktan geçer.

Çocuğunuza günlük yaşanan durumlar karşısında nasıl sakin ve olumlu bir şekilde davranılacağını ve yönetilebileceğini davranışlarınızla göstermelisiniz.

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Hoş olmayan ya da can sıkıcı durumlar ile karşı karşıya kaldıklarında, durumla nasıl başa çıkabileceğini ve olumlu kalınabileceğini öğretin.

Belirli bir olay karşısında kızgın olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinize bir zaman aşımı süresi tanımlayın ve çocuğunuza bu sorunun iyi ele alınması için nasıl aklınızı dağıttığınızı gösterin. Kızgın durumlarda hemen harekete geçip, yanlış kararlar alınmaması gerektiğini anlatın.

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2.) Duyguları Kabul Etme ve Tanımak

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Çocuğunuzun duygularını iyi anlayın ve başkalarının ya da kendi önünde bile eğlence konusu yapmayın.

Çocuğunuzun duygularını göstermesi yönünde konuşmalar yapın. Bu şekilde duygularını gösteren çocuklar, duygularını daha kolay kabul eder ve kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edebilirler.

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Çocuğunuz duygularıyla başa çıkmayı öğrendiğinde, davranışını kabul etmeyi ve daha iyi olması için nasıl çalışacağını anlamayı öğrenecektir.

3.) Çocuğunuzla Empati Kurun

Çocuğunuzla empati kurduğunuzda onu kendinden emin ve güvende hissetmesini sağlarsınız.

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Çocuğunuzla empati kurduğunuz zaman duygularının önemli olduğunu ve utanacak, saklanacak bir şey olmadığını öğrenecektir.

Çocuğunuz kötü bir şey yapmış ve bu konuda kendini kötü hissediyor olabilir. Böyle durumlar için ona, her zaman mükemmel olmak zorunda olmadığını öğretebilirsiniz.

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4.) Özgür İletişim Sağlayın

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Çocuğunuzun kendine güvenini ve genel gelişimini desteklemek için dürüst ve açık olan iyi bir iletişim gereklidir.

Çocuğunuza düşüncelerini açıkça ifade etmesini ve sizinle özgürce iletişim kurmasına teşvik edin.

Çocuğunuza sizinle herhangi bir konuda açıkça ve dürüstçe iletişim kurduğu için teşekkür edin ve mutlu olduğunuzu dile getirin.

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Dediğine tam olarak katılmasanız bile direkt olarak karşı çıkmaktansa, onu nazikçe olumlu bir şekilde yönlendirin.

5.) Dinleyici Olmayı ve Etkili Problem Çözmeyi Öğretin

Öncelikle çocuğunuza dikkatinizi verdiğinizden ve iyi bir şekilde dinlediğinizden emin olun. Sonrasında da aynı şekilde davranmasını öğretin.

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Dikkatinizi çocuğunuza verdiğinizde bunu anlayarak mutlu olur ve bu şekilde değer duygusu da yüksek bir seviyeye ulaşır.

Çocuğunuzun belirli durumlar karşısında nasıl yanıt verebileceğini ve ani tepkiler vermemesi gerektiğini anlamasını sağlayın. Bunu yaptığında da cesaretinden ve anlayışından dolayı teşekkür ettiğinizden ve farkı anlamasına yardımcı olduğunuzdan emin olun.

Unutmayın çocuklarda öz farkındalık gelişimi, iyi bir rol model olmanızı gerektirir. Çünkü çocuğunuz, davranışsal ve sosyal becerilerini sizden alacaktır. Çocuk gelişiminde benlik bilincinin önemini anladıysanız, bu yönde adımlar atacağınızdan şüphe yoktur. Bu konudaki farklı görüşlerinizi bize yorum olarak gönderebilirsiniz.

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