Hayatta Başarılı ve Mutlu Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

Başarılı çocuk yetiştirmenin yanında mutlu bir birey olmak, çok daha önemlidir. Özünde de mutlu bir çocukluk geçiren bireyler, hayatta başarıya daha hazır olurlar. Birçok ebeveyn, mutlu bireyler yetiştirmek için ne yapılır? tarzında sorular sorabiliyor. Mutlu çocuk yetiştirme; onlara istediğini vermek, anlık zevklerle mutlu olmak değil, aslında tam tersidir. Mutlu bireyler, hedeflerine ulaşmak için anlık hazlar yerine sabırla uzun vadeli mutluluk peşinde koşarlar. Sağlıklı, yaşam boyu sürecek alışkanlıklar edinerek çocuklarınızın mutlu bireyler olmasına yardımcı olabilirsiniz. İşte mutlu çocuklar yetiştirmenin 10 yolu.

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1. Onlara Açık Havada Oynamayı Teşvik Edin

Çimlerde koşmak, ağaçlara tırmanmak, salıncakta oturmak ve toprağı kazmak gibi açık hava etkinliklerinin çocuk üzerindeki etkisi çok iyidir. Bu nedenle açık havada vakit geçirmenin gücünü hafife almayın.

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Araştırmalar, açık havanın çocukların ruh halini iyileştirebileceğini gösteriyor. Çocuğunuzun mutluluğunu artırmak için dışarıda kitap okumaya veya ödevlerini verandada yapmaya teşvik edebilirsiniz.

Açık havada oyun, çocuklarda sosyal becerileri de geliştirebilir. 2017 yılında yayınlanan bir araştırma, dışarıda oynamaya daha fazla zaman ayıran çocukların, kritik sosyal beceriler olan empati, katılım ve öz kontrol becerilerini artırdığını göstermiştir.

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Bununla birlikte sosyal beceriler yönünden iyi olan çocukların daha sağlıklı ilişkiler kurması muhtemeldir.

Bir araştırma, daha iyi sosyal becerilere sahip çocukların üniversiteye gitme olasılıklarının iki kat daha fazla olduğunu ve madde bağımlılığı, obezite ve şiddete maruz kalma olasılıklarının daha düşük olduğunu açıkladı. Bu nedenle, açık havada oynamayı günlük bir alışkanlık haline getirin. Çocuklarınızı bisiklet sürmeye, mahalledeki çocuklarla oynamaya ve açık havada koşmaya teşvik edin.

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2. Ekran Süresini Sınırlamalısınız

Çocuğunuz uzun süreli bilgisayar ya da mobil cihazlarda oyun oynuyor ve bundan mutlu olduğunu ısrar edebilir. Ancak uzun süre ekrana maruz kalmak çocukların psikolojik sağlığı için kötüdür.

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Çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süreye net sınırlar koyun.

Akıllı telefonu varsa, siz aile aktiviteleri yaparken, arabadayken veya dışarıda oynarken erişimini sınırlayın.

Ayrıca televizyon izlemeye ve bilgisayarı kullanmaya ne kadar zaman ayırabileceği konusunda da net yönergeler belirleyin ve buna uyulmasını sağlayın.

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3. Minnettarlığı Belirtmelerini Öğretin

Minnettarlığı günlük hayatınıza dahil etmek, çocukların daha mutlu ve sağlıklı insanlar olmalarına yardımcı olabilir. Ancak, teşekkür etmek zorla yapılacak bir şey değil, sizin düzenli şekilde bunu yaptığınızı çocuğunuzun görmesiyle olur. Unutmayın ki, çocuklar en çok ailelerinden öğrenirler.

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Yapılan araştırmalarda da teşekkür etmek ve şükran duymak, insanlarda daha iyi ilişkiler ve daha mutlu bir yaşam için anahtar olabileceği gösterilmiştir. Çocukların gerçekten minnettar olmalarına yardımcı olmanın en iyi yollarından biri, yukarda da bahsettiğimiz gibi sizin rol model olarak bunu sürekli kullanmanızdır.

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Bir başkası için minnettar olduğunuzda içten teşekkürlerinizi ifade edin. Çocuklarınızın yaptığı şeyler için minnettarlığınızı ifade etmek, onlara da aynı şeyi yapmayı öğretecektir.

Minnettar hissettiğiniz şeyler hakkında konuşmayı bir aile alışkanlığı haline getirin. Yemek masasında minnettar olduğunuz üç şeyi belirleyin veya yatmadan önce ne için minnettar olduğunuz hakkında konuşun. Bu, çocuklarınızın günlük yaşamlarında minnettar olabilecekleri şeyleri aramayı öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Bu sayede de şükretme bilinci gelişecektir.

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4. Yüksek Beklentiler Yerine Makul Beklentiler Bekleyin

Bir sınava çalışmak veya bir müzik aleti çalışmak için saatler harcamak eğlenceli olmasa da, zor şeyler yapmaya çalışan çocukların daha mutlu bir hayat sürmeleri daha olasıdır. Beklentilerinizin, çocuğunuzun kendine meydan okuma isteği üzerinde büyük etkisi vardır. Çocuklarınız, beklentileriniz makul olduğu sürece beklentilerinizi karşılamak için çok çalışacaktır.

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Araştırmalar, ebeveynlerin çocuklarından fazla stres yaptırmadan makul akademik beklentileri olduğunda, çocukların okulda daha başarılı olduklarını ve zor görevlerde daha uzun süre devam ettiklerini gösteriyor.

Ancak mükemmellik beklememeniz gerektiğini unutmamak önemlidir. Çıtayı çocuğunuz için çok yükseğe ayarlamak muhtemelen geri tepebilir. Çocuğunuzun mükemmel olmasını beklemek, çocuğunuzun ruhsal sağlık sorunları riskini artırabilir. Çıtayı imkansız derecede yüksek tuttuğunuzu hissederse, çocuğunuz kendisi için belirlediği hedeflerden de vazgeçebilir.

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5. Kendini Kontrol Etmeyi Öğretin

Fazladan bir kurabiye yemek, arkadaşlarla eğlenmek için ödevleri bırakmak veya ev işleri yapmak yerine aşırı televizyon izlemek çocuklara anlık haz duygusu verebilir. Ancak, uzun vadede, özdenetim eksikliği, daha büyük sorunlara yol açacağından acı verici olabilir.

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Araştırmalar kendini kontrol edebilen ve sorumluluklarını bilip, o doğrultuda bazı şeylerden fedakârlık edebilen kişilerin daha iyi ruh hali içerisinde olduklarını göstermiştir. Çocuğunuza öz disiplini erken yaşta öğretmeye başlayın.

Akıllı telefonlar için mutfağa bir sepet koyun. Çocuğunuza, ödevini yaparken akıllı telefonunu sepete koymasını isteyebilir ve böylece ödevini yapması gerekirken internette gezinmemiş olur.

Yatmadan önce tüm elektronik cihazları evin ortak bir alanına koyun. Böylece, çocuğunuz yataktayken tabletini veya telefonunu kullanmak istemeyecektir.

Buzdolabını ve dolapları sağlıklı yiyecek seçenekleriyle stoklayın. Evde bazı tatlı ikramlar bulundurursanız, onları yüksek raflara koyarak veya kilerin arkasına gözlerden uzak bir yere koyarak onlara erişmeyi zorlaştırın.

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6. Çocuklarınıza Ev İşleri Atamalısınız

Çocuklarınız, ev işlerini yapmaktan hoşlanmasa da bu sorumluluğu kazandırmak uzun vadeli mutluluğa ulaşmalarına yardımcı olmada önemli bir faktör olabilir. Bazı araştırmalar, çocuklara 3 ve 4 yaşlarında ev işleri vermenin uzun vadeli başarının en büyük göstergesi olduğunu gösterdi.

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Ev işleri yapan çocukların kendilerini işin içindeymiş gibi hissetmeleri ve bu onların ailelerine daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu bağlantı duygusu, zor zamanlarla karşılaştıklarında zihinsel olarak güçlü kalmalarına destek olabilir.

Ev işleri, çocuklara sorumluluk gibi çeşitli hayat dersleri de öğretebilir. Ayrıca sıkıcı görevlerle baş edebileceklerini veya hüsrana uğramış hissettiklerinde bile devam edebileceklerini öğrenebilirler.

Yataklarını yapmak ve mutfağı temizlemek de onlara bir başarı duygusu verebilir ve genç olmalarına rağmen bir fark yaratabileceklerini gösterebilir.

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Düzenli işler atayın ve çocuklarınızdan bunları yapmasını bekleyin. Bunları yaptıkça yetişkin olarak daha mutlu hayatlar yaşamalarına yardımcı olacak yaşam becerilerini öğrenmelerine yardımcı olacaksınız.

7. Akşam Yemeğini Birlikte Yiyin

Birlikte yemek yenemeyecek durumlarda ayrı yemek yemek olabilir. Ancak mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsanız, ailecek birlikte yemek yemek yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olabilir.

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Bir çalışmaya göre, birlikte yapılan aile yemeklerinin ergenlerde olumlu ruh halleri ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu buldu. Başka bir araştırma, aileleriyle yemek yiyen gençlerin geleceğe dair daha olumlu görüşlere sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıca sağlıklı beslenme yönünden de önemlidir. Ebeveynleriyle birlikte yemek yiyen çocukların aşırı kilolu olma veya yeme bozuklukları olma olasılığı daha düşüktür. Ebeveynleriyle akşam yemeği yiyen gençlerin, madde bağımlılığı sorunları yaşama veya davranış sorunları sergileme olasılıkları da daha düşüktür.

Her gece bir aile yemeği için bir araya gelemezseniz, endişelenmeyin. Çoğu araştırma, çocukların haftada birkaç gece ebeveynleriyle birlikte yemek yemenin de faydalı olacağını göstermiştir.

8. Aşırı Üstüne Düşmekten Kaçının

Çocuğunuza tatillerde bir sürü hediye almak ya da istediği her şeyi ona vermek aslında onu mutlu etmeyecektir. İstekler ve ihtiyaçlar arasındaki farkı belirlemekte zorlanabilirler ve sonuç olarak mutluluğun maddi mallardan kaynaklandığını düşünebilirler. Çocuğun istediği her şeyin alınması ve yapılması, uzun dönemde aslında psikolojik sağlıklarına zarar verebilir.

Bazı araştırmalar, sevgi ve ilginin aşırı verilmesiyle anne ya da babaya aşırı düşkün olan çocukların kronik hoşnutsuzluk duyguları yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, çocuklarınıza istedikleri her şeyi alma dürtüsüne karşı koyun. En yeni akıllı telefona, daha fazla marka giysiye ve daha iyi bir bisiklete sahip olmanın onları mutlu edeceği konusunda ısrar etseler de, araştırmalar aksini gösteriyor.

Onlara bir şeyi elde etmek için çalışmanın ve sonrasında istediğini almanın daha çok mutlu edeceğini söyleyin. Ergen yaşta çocukların çağımızdaki online işlere yönelik çalışması ve gelir elde ederek, istediklerini satın alması kendilerini daha özgüvenli ve mutlu hissettirecektir.

9. Ailecek Egzersiz Yapın

İster bir aile olarak gece yürüyüşüne çıkmaya karar verin, ister oturma odanızın rahatlığında egzersiz yapın, egzersiz ailedeki herkesi daha mutlu edebilir.

Türü önemli olmadan aerobik, germe ve denge egzersizleri ya da ağırlık kaldırma v.b. egzersizlerin hepsi mutlulukta bir artış sağlar.

Birlikte egzersiz yapmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz, sonuçta çocuğunuz muhtemelen okulda teneffüslerde veya spor aktiviteleri yoluyla egzersiz yapıyor. Ancak birlikte fiziksel olarak aktif olmak, mutluluk için daha da fazla içerik oluşturan pozitif anılar oluşturmanıza ve birlikte bağlanmanıza yardımcı olabilir.

10. Diğer İnsanlara Yardımı Teşvik Edin

Çok sayıda araştırma, fedakârlığı mutlulukla ilişkilendirmiştir. Aslında, başkalarına karşı nazik olmak çocuklarınızı daha mutlu edebilir ve mutluluk da onları nazik ve kibar bir birey yapar. Bu süreç, onları daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam için hazırlayan olumlu bir döngüdür.

Üç gruptan oluşan bir deneyde, ilk gruptakilerin günlük bir iyilik yapması istendi, diğer gruba yeni bir şey yapmaları söylendi ve üçüncü gruba hiçbir talimat verilmedi. Araştırmacılar, sadece 10 gün sonra, iyilik yapan ve yeni şeyler yapan grupların mutluluklarında büyük bir artış olduğunu buldu.

Ailedeki herkese her gün bir iyilik yapması için meydan okuyun ve her akşam yemekte yaptıklarınızı paylaşın.

Her yıl yardım edecek bir organizasyon seçin ve her hafta birkaç saat bir aile olarak gönüllü olun.

İyi bir amaca bağış yapmak için her hafta çocuğunuzun harçlığından belirli bir miktar ayırın ve çocuğunuzun parayı nereye götürmek istediğini seçmesine izin verin.

Son Olarak

Çocukların her zaman mutlu olmaları gerekmediğini unutmayın. Hayatta her duygu yaşanır, ancak olumsuz duyguların üstesinden daha kolay gelebilmek için yukarıdaki başlıkların alışkanlık haline gelmesi önemlidir.

Rahatsız edici duygular yaşadıklarında çocuklarınızı neşelendirmeye veya harekete geçmenize gerek yok. Bunun yerine, onlara rehberlik edin ve kendilerini yatıştırmanın ve duygularıyla başa çıkmanın yollarını bulmalarına yardımcı olun.

Yapmanız gereken, çocuklarınızın mutluluğundan sorumlu olmak değil, çocuklarınıza duygularını sağlıklı bir şekilde yönetmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaktır.

Mutlu çocuklar nasıl yetiştirilir? konusunda bunları dile getirebiliriz. Başarılı, huzurlu ve mutlu bireyler yetiştirmek için yapabileceğiniz en iyi şey onlara sevgi dolu bir ortam sağlamaktır. Sevildiklerini ve önemsendiklerini bilen çocuklar, hayattaki zorlu koşullarla karşı karşıya kalsalar bile gelişme olasılıkları daha yüksektir. Bu konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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