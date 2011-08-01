Çocuklarda Olumlu Düşünme ve Davranış Nasıl Geliştirilir?

Çocuklarda olumlu düşünme ve kendine güvenmek, her ebeveynin çocuklarında istediği durumlardan biridir. "Kendiniz hakkında nasıl düşünüyorsanız, o kişi olursunuz." sözünü çocuklarımıza küçüklükten aşılarsak ve olumlu davranışlara yönlendirirsek, gelecekte de kendine güven ve hayata bakış yönünden çok büyük fayda kazandırmış oluruz.

AYRICA: Çocuğa Sorumluluk Duygusu Kazandırma - Ev İşleri

Çocuklarımıza olumlu bir tutum geliştirmelerinde yardımcı olmak onların duygusal refahına büyük katkıda bulunacaktır. Bunun için de en önemlisi tabii ki ebeveynlerin rol model olarak bu doğrultuda hareket etmeleridir. Bunların yanında da olumlu davranış geliştiren etkinlikler ile olumlu düşünme ve tutum kazandırılabilir.

AYRICA: Çocuklarda Öz Farkındalık Nasıl Geliştirilir?

Ebeveyn olarak çocuklarınızın kendilerine güvenmelerini ve olumlu bir tutum takınmalarını istersiniz. Çoğu ebeveyn, çocuklarının akıllı olduklarını düşünür, ancak olumlu davranışlarının daha çok gelişmesini düşünebilir. Çocukların olumlu davranışlarını geliştirmek kadar bunları zorlaştıran etkenler de mevcuttur.

AYRICA: Çocuğa Saygı Nasıl Öğretilir? Saygı Öğretmenin Adımları

Çocukların Negatif Olma Nedenleri?

Çocuklarda olumsuz tutumların görülmesi, bazı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bunlar;

Ev içerisinde rahatsız edici bir ortam

Ebeveynlerden çok fazla eleştiri alınması

Psikolojik sorunlar

Fazla kısıtlanma ve korumacılık

Ebeveynlerin olumsuz davranışları

AYRICA: Çocuklarda Stres Nedenleri ve Stres Yönetimi

Kişilik bozuklukları, çocukların olumlu bir davranış geliştirmesini zorlaştıran psikolojik problemlerin başında gelir. Bu durumlar için erken dönemde teşhis ve uygun tedavi, büyük ölçüde yardımcı olabilir. Ayrıca çocuklara uygulanan zihinsel teşhisler, bir çocuğun olumsuz tutumunun arkasındaki nedeni bulmaya destek olabilir.

AYRICA: Çocuğuma Sevgimi Nasıl Gösterebilirim? Diyenlere 100 Kısa Yol!

Akıl hastalığı gibi durumlar maalesef davranış kalıbını etkiler ve çocuklar olumlu davranış geliştirmede başarısız olabilirler. Ebeveynler, gelişim bozukluklarını gidermek için çocuklarını olabildiğince erken tedavi etmeyi düşünmelidirler.

AYRICA: 10 Adımda Saygısız Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Ebeveynler Çocuklarda Olumlu Düşünmeyi Nasıl Destekleyebilir?

AYRICA: Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Çocuğunuzun hayatında olumlu düşünme ve tutumu dahil etmek için çok önemli bir konumda olduğunuzu unutmamalısınız. Çocuğunuza bu konuda yardımcı olabileceğiniz bazı adımlar şöyledir;

Çocuğunuzun rol modeli olarak öğrenmesini sağlamalısınız.

Hayatınızda olanları olumlu düşünce kalıplarıyla yorumlayabilirsiniz.

yorumlayabilirsiniz. Çocuğunuz ne kadar erken yaşta olumlu davranış kalıpları geliştirirse o kadar iyidir.

Negatif tutumların reddedildiği bir davranış sergileyebilirsiniz.

AYRICA: 0-12 Yaş Çocuklarda Ahlaki Gelişim Aşamaları Nelerdir?

Örneğin, çocuğunuz ayağını bir yere vurduysa ya da farklı bir şey olduğunda acıyı kabul etmeli ve "seni çok iyi anlıyorum bebeğim canın acıyor, ama yakında iyi olacak" dedikten sonra "acıyla ilgili çok fazla şey düşünürsek, bu durum hayatımızı daha mutsuz yapar. Hadi beraber şu işlerimizi yapalım (ya da şu oyunu oynayalım.)" şeklinde konuşabilirsiniz.

AYRICA: 11 Adımda İyi Bir Baba Olmanın Önemli Yolları!

Çocuklarda Olumlu Davranışı Geliştirmek için Önemli İpuçları

Çocuklarda pozitif düşünme ve olumlu davranışı geliştirme yolunda aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli ipuçları şöyledir;

AYRICA: 10 Adımda Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranmalı?

AYRICA: 10 Maddede Ebeveynlik Sorunları ve Çözümleri

Pozitif düşünme , farklı durumlara olumsuz da olsa yapıcı bir şekilde bakan bir zihniyet halidir. Ebeveyn olarak tutumunuz çocuğunuz üzerinde büyük etki yapar.

, farklı durumlara olumsuz da olsa yapıcı bir şekilde bakan bir zihniyet halidir. Ebeveyn olarak tutumunuz çocuğunuz üzerinde büyük etki yapar. Çocuklar büyüdükçe olumlu yönde gelişmeyi daha iyi anlarlar.

Beş yaşın üzerindeki çocuklar, pozitif düşüncenin ilkelerini daha iyi anlayabilir. Çocuğunuzla karşılıklı olarak bu konuda ne düşündüğünü konuşabilirsiniz.

Çocuğunuzun rol modeli olup, hayatındakilere olumlu bir görüş içerisinde bakmak için onu motive etmelisiniz.

Çocukların orta çocukluk dönemine geldiklerinde yaşadıkları bilişsel değişimler nedeniyle olumlu düşünmeyi kavramaları için doğuştan gelen yetenekleri vardır.

nedeniyle olumlu düşünmeyi kavramaları için doğuştan gelen yetenekleri vardır. Olumsuz durum ya da duyguyu kabul etmeli ve bundan sonraki durumlarda çocuğunuza yapıcı olarak bakmasında yardımcı olun.

Çocuğunuzun olumlu tavırlar konusunda cesaretlendirmeniz, onun sevdiği işleri yapmaya odaklanmasına yardımcı olacaktır. Bu da zincirleme etki ile daha olumlu etkileşimleri ve deneyimleri beraberinde getirmesini sağlayacaktır.

konusunda cesaretlendirmeniz, onun sevdiği işleri yapmaya odaklanmasına yardımcı olacaktır. Bu da zincirleme etki ile daha olumlu etkileşimleri ve deneyimleri beraberinde getirmesini sağlayacaktır. Çocuğunuzun en çok sevdiği şeyi yapmasına izin verdiğiniz zaman kavga etmeyi, zorbalığı, alaycı davranışları ya da diğer hayal kırıklığı yaşatacak kötü davranışları cezbedici bulma olasılığı azalacaktır.

Çocuğunuza sevgi, incelik, şefkat, merhamet, bilgi, vizyon, fikirler ve yaratıcılık konularında öğretici olmalısınız.

Olumlu davranış geliştirme etkinliği olarak bir tutum kutusu oluşturabilir ve sizi daha iyi yapabilecek neler var şeklinde düşüncelerinizi kağıda yazarak içerisine atabilirsiniz. Çocuğunuzun bu konuda düşünceleri, oyunla birlikte kendi içerisine işlemesine de yardımcı olacaktır.

olarak bir tutum kutusu oluşturabilir ve sizi daha iyi yapabilecek neler var şeklinde düşüncelerinizi kağıda yazarak içerisine atabilirsiniz. Çocuğunuzun bu konuda düşünceleri, oyunla birlikte kendi içerisine işlemesine de yardımcı olacaktır. Yaptığı her olumlu davranışta onu bilinçli olarak takdir ederseniz, daha çok olumlu davranışlar yapmaya özen gösterecektir.

Aynı şekilde hayal kutusu oluşturarak, ailecek hayaller kurup içerisine atın ve sonrasında herkes birer tane çekerek, okuyabilir. Bu da gelişiminde yardımcı olabilecek etkinliklerden biridir.

Sadece toplumun ve okulun sınırladığı alanlarda kalmak yerine çocuklarınıza olumlu nitelikler bulmalarında onlara yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın ki, çocuklarda olumlu düşünme ve davranış için en önemli etken ebeveyn olarak hayattaki davranışlarınızdır. Çocuklarda olumlu davranışları nasıl tetikleyebileceğinize ilişkin farklı düşünceleriniz varsa bize lütfen aşağıdan yazın.

İlginizi çekebilecek yazılar: