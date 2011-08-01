Çocuklar için Açık Havada ve Evde Yapılacak Etkinlikler

Çocuklar için evde yapılacak etkinlikler ile dışarıda yapılacak aktiviteler konusunda araştırma yapıyorsanız, doğru yerdesiniz. Onlarca hazırlanan bu etkinlikler ile çocuklarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Ücretsiz çocuk etkinlikleri, para harcama baskısı olmadan çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmenize yardımcı olur. Bu eğlenceli ve ücretsiz çocuk etkinliklerinin, çocuklarınız ile aranızdaki bağı güçlendireceğinden emin olabilirsiniz.

AYRICA: Yağmurlu Havada Yapılabilecek 10 Aktivite

Etkinliklerin bazıları yiyecek veya el işi malzemeleri gibi malzemeler gerektirir. Ancak her etkinlik elinizde ne varsa onu kullanarak yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

AYRICA: Çocuğa Sorumluluk Duygusu Kazandırma - Ev İşleri

Çocuklar için Açık Havada Yapılacak Etkinlikler (Aktiviteler)

AYRICA: Çocuklarda Öz Farkındalık Nasıl Geliştirilir?

Çöp/geri dönüşüm öğelerinden bir şeyler oluşturun.

Ateş böceklerini yakalayın.

Güvenliği sağlayıp birlikte ağaca tırmanın.

Yaprakları toplayın ve ardından internetten araştırarak üzerinde konuşun.

Tebeşir ile kaldırıma bir şeyler çizin.

Kuş gözlemciliğine gidin.

Parkta güzel vakit geçirin.

Ebelemece oynayın.

Piknik yapın.

AYRICA: Çocuğa Saygı Nasıl Öğretilir? Saygı Öğretmenin Adımları Su balonu savaşı yapın.

Çocuğunuzun zevk aldığı bir sporu yapmasına yardımcı olun.

Birlikte bir trambolin üzerinde zıplayın.

En sevdiğiniz şarkıları birlikte dinleyin ve birlikte söyleyin.

Eski bir ambalaj kağıdının arkasına aile üyelerinizin çizimlerini yapın.

Gazeteden kılıçlar yapın ve kılıç dövüşü yapın.

Çiçekleri toplayın ve mumlu kağıda bastırın.

Elma veya karpuz gibi yediğiniz bir şeyin tohumlarını ekin.

Saklambaç oynayın.

AYRICA: Çocuklarda Stres Nedenleri ve Stres Yönetimi Birlikte kumda, sahilde, yerel bir parkta veya çocuğunuzun kendi kum havuzunda oynayın.

Tenis oynayın.

Bahçede diğer çocuklarla birlikte sessiz sinema oynayın.

Bisiklet sürün.

Sahilde kumdan kale yapın.

Dışarıda birlikte yıldızlara bakın.

Birlikte salıncakta sallanın.

Birlikte öğreterek market alışverişini yapın.

AYRICA: Çocuğuma Sevgimi Nasıl Gösterebilirim? Diyenlere 100 Kısa Yol! Köpeğiniz varsa çocuğunuzla birlikte gezdirin.

Çocuğunuza bisiklet sürmeyi öğretin.

Ailecek müzeleri ziyaret edin.

Birlikte paten öğrenin ve sürün.

Birlikte buz pateni yapın.

Arabanızı birlikte yıkayın.

Çocuğunuzu spor yaparken izleyin veya bir arkadaşının oyununa götürün.

Bir huzurevini ziyaret edin.

Kütüphaneyi ziyaret edin.

Birlikte bir etkinlikte gönüllü olun.

Ücretsiz bir halk müzesini ziyaret edin.

AYRICA: 10 Adımda Saygısız Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Çocuklar için Evde Yapılacak Etkinlikler (Aktiviteler)

AYRICA: Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Birlikte kek veya pasta pişirin.

Ev yapımı oyun hamurundan hayvan aileleri oluşturun.

Birlikte legolar oluşturun.

Mutfak bilimi deneyleri yapın.

Çocuğunuzun resimlerini sergilemek için evinizde özel bir yer oluşturun.

Çocuğunuzun en sevdiği resimler, sanat eserleri ve hatıralar için hafıza kutuları oluşturun.

Bir bulmaca çözün.

Birbirinizin karikatürlerini çizin.

Birlikte kahvaltı yapın.

AYRICA: 0-12 Yaş Çocuklarda Ahlaki Gelişim Aşamaları Nelerdir? Birlikte egzersiz yapın.

Çocuklar için ücretsiz bir etkinliğe gidin.

Yulaf ezmesi-bal yüz bakımı ile bir spa gecesi yapın.

Çay partisi yapın.

Akşam yemeğinde patlamış mısır ve taze meyve gibi sıra dışı bir şeyler yiyin.

Odalarını temizlemelerine yardım edin.

Çocuğunuzun kırık bir eşyayı veya oyuncağı tamir etmesine yardımcı olun.

Çocuğunuzun büyükanne ve büyükbabasına, teyzesine veya amcasına e-posta göndermesine yardımcı olun.

Çocuğunuzun saçınızı şekillendirmesine izin verin.

Çocuğunuzun size bildiği veya iyi yaptığı bir şeyi öğretmesine izin verin.

AYRICA: 11 Adımda İyi Bir Baba Olmanın Önemli Yolları! Birlikte onun seçeceği çocuk filmini izleyin.

Birlikte eski fotoğraf albümlerine bakın.

Uzakta yaşayan bir akrabanıza göndermek için bir hediye paketi hazırlayın.

Bir aile ağacı yapın.

Başkası için birlikte yemek yapın.

En sevdiğiniz dijital fotoğraflardan bir slayt gösterisi yapın.

Çarşaf ve yastıklardan bir çadır yapın.

Milkshake veya smoothie yapın.

Renkli makarna şekillerinden ve diş ipinden kolyeler yapın.

AYRICA: 10 Adımda Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranmalı? Çocuğunuzun baş harfleri şeklinde krep yapın.

Birlikte bir şarkı uydurun.

Aile fotoğraflarından kendi hafıza oyununuzu yapın.

Kendi hazine haritanızı yapın.

Tırnaklarınızı birlikte boyayın.

Bir masa oyunu oynayın.

Birlikte bir video oyunu oynayın.

Bebeklerle birlikte oynayın.

Bir süredir oynamadıkları bir kutu oyuncak çıkarın.

AYRICA: 10 Maddede Ebeveynlik Sorunları ve Çözümleri Kibrit kutularından yarış arabaları yapın ve oynayın.

En sevdiğiniz çocukluk kitabınızı birlikte okuyun.

Yatak odası mobilyalarını yeniden düzenleyin.

Birlikte video kaydedin.

Arkadaş edinmek veya arkadaş baskısına hayır demek gibi zor bir durumla nasıl başa çıkılacağını canlandırın.

Çocukken çatışmalarla nasıl başa çıktığınıza veya bir zorbaya nasıl karşı çıktığınıza dair bir anınızı paylaşın.

Çocuğunuzun saçını şekillendirin.

Çocuğunuza yemek yapmayı öğretin.

Çocuğunuza satranç veya neyi daha iyi biliyorsanız onu oynamayı öğretin.

Birbirinize yeni dans hareketleri öğretin.

Çocuğunuza çocukken söylediğiniz bir şarkıyı öğretin.

Köpeğinize çeşitli hareketleri birlikte öğretin.

Çocuğunuza onlarda gerçekten sevdiğiniz üç şeyi söyleyin.

Birlikte bir hikaye yazın.

Birbirinize cesaret verici mektuplar yazın ve bundan üç ay sonra postalayın.

Banyoda sabunla aynaya mesajlar yazın.

Çocuklar ile yapılacak etkinlikler olarak bunları sıralayabiliriz. Evde ya da dışarıda ücretsiz olarak çeşitli aktiviteler yapabilir ve aile bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Bunlar dışında kendinizin ailecek yaptığı etkinlikleri yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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