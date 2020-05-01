Yağmurlu Havada Yapılabilecek 10 Aktivite

Yaz mevsimine yaklaşsak da yağmurlu günler devam ediyor. Güneşli günlerde ailecek daha rahat gezmeler, bahçeye çıkma ya da parka, pikniğe gitme eylemlerinin yanı sıra soğuk zamanlarda "yağmurlu bir günde evde ne yapılır?" sorusunu sorabilirsiniz.

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Yağmurlu havalarda dışarı çıkmak istemeyebilir ya da çocuklarınız evde kalmak isteyebilir. Bu gibi zamanlarda ailenizle yağmurlu gün etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Eşinizle ya da çocuğunuz var ise ailecek birtakım şeyler yapabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız yağmurlu havada yapılacak aktiviteler listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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Yağmurlu Havada Yapılacak Aktiviteler

1.) Aile Sinema Gecesi

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Yağmurlu gün aktiviteleri olarak en meşhuru belki de budur. Bu günlerde sinema gecesi yapabilir, patlamış mısırları ve battaniyeleri hazırlayıp güzel bir film izleyebilirsiniz.

2.) Kale Yapma Oyunu

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Evde küçük bir çocuğunuz varsa dışarıya çıkmadığınız yağmurlu günlerde kale yapma oyunu oynayabilirsiniz. Battaniye ve minderler ile kaleler inşa edebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Üstelik çocuğunuzda bunu sevecek ve gün boyu kendi inşa etmeye çalışarak, meşgul olacaktır.

3.) Masa Oyunları

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Yağmurlu havada evde yapılacak aktivitelerden biri de ailecek masa oyunları oynamaktır. Böyle günlerde de eğlenerek zaman geçirmek için Jenga, Scrabble, Tabu ya da Monopoly tarzı oyunlar satın alabilirsiniz. Masa oyunları ile evinizde acelesiz bir gün ve ailecek kaliteli bir vakit geçirebilirsiniz.

4.) Hazineyi Bulma Oyunu

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Çocuklarınızı aktif tutmak ve eğlendirmek için hazine oyunu yapabilirsiniz. Bunun için evinizde bir yere küçük bir şeyi, onu bulmaları için gerekli ipuçlarını da kağıtlara yazıp farklı yerlere saklayabilirsiniz. Daha sonra ilk ipucunu vererek çocuklarınızı diğer ipuçlarına yönlendirebilir, en sonunda da hazineyi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

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Çocuklarınız dedik, ama tek çocuğunuz varsa da bu oyunu oynayabilirsiniz. Birden fazla ise ekip kurmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede birlikte çözüm üretmeyi öğrenebilirler. Aynı zamanda da ailecek iyi vakit geçirebilirsiniz.

5.) Mutfağın Yardımcı Şefleri

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Dışarı çıkmadığınız soğuk günlerde çocuklarınızla mutfakta vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınızın en sevdiği tarifi onlara da sorumluluklar atayarak beraber yapabilirsiniz.

Daha sonra ise sorumluluk aldıkları ve bir şeyler yapabildikleri için kendilerini daha iyi hissedecek çocuklarınızla birlikte yaptığınız lezzetli tarifin tadını çıkarabilirsiniz.

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6.) Saklambaç

Daha küçük çocuklarınız var ise yağmurlu günlerde evdeyken saklambaç oynayabilirsiniz. Çocukların komik yerlere kendini belli ederek saklanması sizi eğlendirirken, zor buluyormuş gibi yapıp onu da heyecanlandırabilirsiniz.

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7.) Dans Zamanı

Bütün gün evin içinde olan çocuklar enerjik bir halde olabilir. Enerjilerini almak için bir diğer aktivite ise dans etmektir. Çocuğunuzun sevdiği hareketli şarkıyı açın ve dans edin. Bu sayede egzersiz yaparken çocuklarınızla da daha yakınlaşabilirsiniz. Yorgunluğun ardından günün geri kalanında sakin bir akşam geçirebilirsiniz.

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8.) Sessiz Sinema

Evde olduğunuz vakitte bir yere de çıkmıyorsanız ailenizle sessiz sinema oynayabilirsiniz. Hep beraber eğlenceli vakit geçirmek için ideal bir etkinliktir.

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9.) Sözlü Oyunlar

Sessiz sinema gibi oyunlar oynadıysanız biraz vakit geçtikten sonra akşamları bildiğiniz basit sözlü oyunları oynayabilirsiniz. Herkes sırayla bir cümle söyleyerek, doğaçlama bir hikaye oluşturabilirsiniz.

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Bunun dışında isim - şehir - hayvan oyunu ya da bir kelime söyledikten sonra sıradaki kişi son harfi ile yeni bir kelime türetebilir. Bu tarz oyunlar ile vakit geçirebilirsiniz.

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10.) Oyun Hamuru ya da Lego

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Yağmurlu havada yapılacak aktiviteler arasında çocuğunuzla birlikte oyun hamurları ya da legolar ile oynamak da yer alabilir. Oyun hamurlarını birlikte kesip, şekil vererek ortaya bir şey çıkarabilir ya da beraber legolar ile farklı şekiller yapabilirsiniz. Bu etkinlik çocuğunuzun zihinsel gelişimi için de etkilidir. Bunların dışında siz neler yapıyorsunuz? Yorumlarınızı okumak isteriz.

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