Hamilelikte (Gebelikte) Kiraz Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kiraz yenir mi?" Hamilelikte kiraz yemek, anne adayları için canını çektiren bir şey olmakla birlikte, acaba faydalarının yanı sıra yan etkileri var mı ya da zararlı mı şeklinde sorulara neden olabiliyor. Çünkü hamilelik döneminde normal zamanlardan daha çok beslenmemize dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu süreçte farklı gıdalar yemek isterseniz, doktorunuza danışmayı unutmayın. Bu konuda neler anlatılıyor, hep birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte kiraz yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kiraz Yenir mi?

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Hamilelik dönemi, çiftler için heyecanlı bir süreç olmasına ek anne adayının ve gelecek olan bebeğin sağlığı için beslenmeye ayrı bir özen gösterilmesi gereken zamandır. Bu süreçte doktorunuzun talimatlarına uyarak, yemeniz ya da yememeniz gereken gıdaları dikkate almalısınız.

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Gebelikte kiraz tüketimi çok olmamak suretiyle ve alerjiniz yoksa güvenlidir. Delik olmayan, düzgün, taze kirazları seçmeye özen göstermeyi unutmayın. Çok yenmemesi konusu da gaz üretip şişkinliğe sebep olmaması içindir. Hamilelikte şişkinlik sizi daha da zorlayabilir.

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Dikkatli bir şekilde arada kiraz yemek, vücudunuza ve bebeğinize iyi gelecektir. İsterseniz, hamilelik kiraz yemenin faydaları nelermiş inceleyelim.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kiraz Yemenin Faydaları

Kirazlar vitaminler, mineraller, protein, demir, kalsiyum vb. birçok sağlıklı besin deposudur. Bu nedenle hamilelikte sağlıklı bir atıştırmalık olarak görülebilir.

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1.) Bağışıklığı Güçlendirir, Şişkinliği Engeller

Antioksidan özellikleri içeren C vitamini bulunduran kirazlar, çeşitli enfeksiyon ve hastalıklara neden olabilen serbest radikallerin giderilmesinde hayati bir rol oynar.

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Ayrıca, hamilelik sürecinde bağışıklık düzeylerinde düşüşler görülebilir. Kiraz da bağışıklık seviyenizi arttırmaya yarar.

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Kirazda bulunan antosiyaninlerin genellikle hamilelikte görülen eklem ağrıları ve şişkinlik gibi sorunlara karşı etkili olduğu bilinmektedir.

2.) Bebeğin Beyin Sağlığına İyi Gelir

Kirazların içerisinde yer alan antosiyaninler sayesinde bebek gelişiminde fetüsün beyin sağlığına iyi gelir ve sinir hücrelerini korur. Ayrıca hamilelik döneminde unutkanlık görülebilir. Onlar için de, annenin beyin gelişimi için iyi gelebilir.

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İçeriğindeki C vitamini, kan damarlarını güçlendirerek cenine yeterli kan pompalanmasına da yardımcı olur.

3.) Gebelik Diyabetini Önler, Kan Basıncını Dengeler

Kiraz bünyesindeki potasyum, vücutta su tutar ve kan basıncı değerlerini kontrol eder. Böylece hamilelikte preeklampsi olarak adlandırılan genellikle yüksek tansiyon olarak ortaya çıkan gebelik komplikasyonunu önler.

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Kan basıncının dengelenmesi durumunda da gebelik diyabeti riskinin önüne geçilebilir.

4.) Daha İyi Bir Uyku Sağlar

Kiraz içeriğindeki melatonin adı verilen antioksidanlar, sağlıklı bir uyku için gereklidir. Hamilelik sürecinde uyku düzeninde bozulmalar görülebilir. Sağlıklı uyku için kiraz iyi gelebilir, aynı zamanda alerjiniz yoksa vişne suyu da iyidir.

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Ancak şeker oranı yüksek olabileceğinden fazla tüketilmemeli ve doktora danışılmalıdır.

5.) Migren Ağrılarına İyi Gelir

Hamilelik sırasında östrojen hormonu dalgalanmaları görülebilmektedir. Bu durum da gebelikte migren ataklarına neden olabilir. Kirazlar, bu problemleri hafifleten antosiyaninler ve bioflavonoidler içerir.

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Bunun yanı sıra soğuk algınlığı, öksürük, bronşit ve astım için iyi gelmekle birlikte balgam söktürücü etkisi vardır.

6.) Kabızlığı Önler

Kiraz içerisinde yer alan lif desteği, hamilelikte en çok görülen kabızlık sıkıntılarına karşı bağırsak hareketlerini normalleştirerek iyi gelir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kiraz Yemenin Zararları - Yan Etkileri

Hamilelikte kiraz yemenin faydaları yanı sıra bazı durumlarda yan etkiler görülebilir. Kilo konusuna dikkat edenlerin düşük kalorili olduğu için tercih ettiği kirazların ne gibi yan etkileri varmış, inceleyelim.

Hamilelikte kiraz yemek , bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Alerjiniz varsa, uzak durmalısınız.

, bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Alerjiniz varsa, uzak durmalısınız. Gebelikte fazla kiraz yemek, gaz oluşumunu arttıracağından şişkinlik ve karın ağrısı gibi sorunlara neden olabilir.

Kiraz sonrası ciddi bir rahatsızlık hissederseniz, ya da öncesinde de kiraz yemeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışmayı unutmayın. Ayrıca gebelik diyabetiniz varsa, kiraz yememeniz gerekir. Bakteri ve enfeksiyonları gidermek için de yemeden önce iyi bir şekilde yıkadığınızdan emin olun.

Hamilelikte (gebelikte) kiraz yenir mi? ya da gebelikte kiraz yemek konusunda bazı açıklamalarda bulunduk. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikle doktorunuza danışmayı ve talimatlarına uymayı unutmayın. Hamilelikte kiraz yemek hakkında doktorunuzla konuştuysanız ve yediyseniz, yaşadıklarınızı aşağıdaki yorum alanından diğer anne adayları için paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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