Hamilelikte (Gebelikte) Guava Yenir mi? Faydaları ve Yan Etkileri

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) guava yenir mi?" Hamilelik, alışık olduğunuz ya da ilk defa yiyeceğiniz gıdalara karşı bazen aşırı isteklik getirebilen dönemlerden biridir. Gebelik öncesi yenen bazı gıdaların bırakılması gerekirken, bazılarının da besin değerleri nedeniyle mutlaka diyete eklenmesi gerekmektedir. "Gebelikte guava yenir mi?" sorusu da bu açıklamadan çıkmıştır. Uzmanlar, hamilelikte guava meyvesi yemenin yararlı olduğunu düşünüyorlar.

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Hamilelikte guava yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Guava Yenir mi?

Guava, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen bir ağaçtır. Sarıdan açık yeşil renge doğru değişen guava meyvesi en doğal olarak çiğ şekilde yenir. Diğer meyvelerle birlikte güzel bir meyve salatasının yanı sıra uzun süreli yemek için reçel, jöle ya da meyve suyu olarak saklanabilir.

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Hamilelikte guava yemek, gebelik sürecinde vücudun ihtiyacı olan çoklu besin maddesi gereksinimlerini karşılar. Yüksek su içeriği, nispeten düşük yağ, karbonhidrat ve protein varlığı meyveyi hamileler için sağlıklı bir gıda yapar.

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Hamile kadınların diyetine önemli bir katkı yapar. Bu nedenle guava meyvesi yemenin faydaları göz ardı edilmemelidir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Guava Yemenin Faydaları

1.) Zengin Vitamin Kaynağı

C, A, B2 ve E vitaminleri bakımından zengin bir kaynak olan guava, bunlara ek olarak bakır, kalsiyum, potasyum, manganez, fosfor ve tiamin içerir. A ve C vitamini değerlerinin limon ve portakallarda mevcut olan miktarın üzerine çıktığı düşünülmektedir.

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C vitamini, hamilelerin bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca diş ağrısı, diş eti kanaması, ülser ve diğer gebelik ile ilgili sağlık sorunlarının giderilmesinde de destek olur.

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Ayrıca antioksidan içeriği sayesinde vücudunuzdaki serbest radikallere karşı mücadelede başarılı olup, gebelik süresince enfeksiyonları önlemede yardımcıdır.

2.) Askorbik ve Folik Asit Deposu

Askorbik asit ve folik asit bakımından zengin olan guava, sağlıklı dolaşım sistemi için faydalıdır. Bebek için de sinir sistemi gelişimini düzenleyerek, kardiyovasküler hastalık ve nörolojik rahatsızlıkların riskini azaltır.

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Folik asit içeriği ile birlikte yenidoğanlardaki nöral tüp defekti gibi kusurları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca vücudunuzun kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırmasına yardımcı olur ve bu da sinir sisteminin iyileştirilmesini sağlar.

3.) Likopen İçerir

Likopen açısından zengin bir beslenme, ağızda ve çevresindeki yaraların kanser öncesi gelişme risklerini azaltır.

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4.) Kan Şekeri ve Kan Basıncını Düzenler

Kan şekeri düzeylerini kontrol altında tuttuğu düşünülen guava, hamile kadınlarda gestasyonel diyabetin önlenmesinde önemli bir rol oynar.

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Aynı şekilde hamilelik sürecinde düşük ve erken doğum gibi problemlerden kaçınmak için kan basıncının dengeli olması önemlidir. Guava, kan basıncınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

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5.) Kolesterol Kontrolü

Hamilelikte guava yemek, birçok kardiyovasküler hastalıkla ilişkili en önemli risk faktörü olan yüksek kolesterol düzeylerini kontrol eder.

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6.) Sağlıklı Demir İçeriği

Gebelikte guava yemek, vücuttaki hemoglobin değerlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olurken, içerdiği demir sayesinde anemi riskini azaltabilir.

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7.) Kabızlık ve Hemoroite Karşı

Zengin lif kaynağı sayesinde guava, gebelik sırasında görülebilen hemoroit ve kabızlık gibi yaygın şikayetleri önlemeye destek olur.

8.) Kas ve Sinirleri Rahatlatır

Guava, gebelik sırasında vücudunuzdaki kasların ve sinirlerin rahatlamasını sağlayan zengin bir magnezyum kaynağıdır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Guava Yemenin Yan Etkileri

Hamilelikte guava tüketimi konusunda yan etkiler meyvenin fazla tüketimiyle görülebilmektedir.

Gebelik sırasında özellikle soyulmamış guavaların fazla tüketimi, yüksek lif içeriğinden ishale neden olabilir. Bu durum ise hamile bir kadını zayıf düşürdüğü, tahrişe neden olduğu ve daha tedirgin yaptığı için istenmeyen bir durumdur.

Diş problemleri varsa, tam olmamış ya da yarı olgunlaşmış guavalar diş ağrılarına yol açabilir.

Listerioz veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaçınmak için iyice yıkandığından emin olunmalıdır. Yoksa enfeksiyon riski olabilir.

"Hamilelikte guava yenir mi?" konusunun ardından meyveyi araştırmak ve satın almak isteyebilirsiniz. Beslenmeniz içerisine eklemeden önce doktorunuza danışmayı da unutmayın. Hamilelikte guava yemek konusunda farklı görüşleriniz varsa, biz ve takipçilerimiz için aşağıdaki yorum alanından paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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