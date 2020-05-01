Hamilelikte Jak (Jackfruit) Meyvesi Yemek - Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) jackfruit yenir mi?" Hamilelikte jak meyvesi yenir mi? sorusu, gebe kadınların beslenme diyetlerine yeni bir şey eklemeyi düşündüklerinde ortaya çıkabilen, normal olarak tereddüt içeren sorulardandır. Çünkü hamilelik süreci beslenmenize daha bir dikkat etmeniz gereken zamanlardır. Diyetinizde farklı tropikal meyveler denemek istiyorsanız, hamilelikte (gebelikte) jackfruit yemek isteyebilirsiniz. Bu yazımızda da hamilelikte jackfruit faydaları ve zararları hakkında bilgilendirmede bulunacağız.

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Hamilelikte jak (jackfruit) yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Çünkü hamilelik öncesinde normal yediğimiz besinler bile gebelikte daha dikkatli tüketilmelidir. Bunun için hamilelikte beslenme diyetiniz doktorunuz tarafından hazırlanır ve onun talimatlarına uyarsınız. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Jak (Jackfruit) Meyvesi Yenir mi?

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Evet, hamilelikte jackfruit yenebilir. Makul miktarda tüketildiği takdirde sorun olmamakla birlikte B6 vitamini ve potasyum bakımından zengin olan bu meyvenin faydalarından da yararlanabilirsiniz. Ancak her şeyde olduğu gibi aşırı tüketimi çeşitli zararlara (yan etkilere) neden olabilmektedir.

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Yaz mevsimi meyvesi ve dutgiller familyasına ait tropikal bir meyve olan jackfruit, Hindistan kökenli olup Güneydoğu Asya bölgelerinde yetişmektedir. 35 kilograma kadar ağırlığa ve çapı 25 cm'ye kadar çıkabilen jak meyvesi, dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyveleri arasında yer almaktadır.

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Ananas ve mango arasında bir tada sahip olup, kestane büyüklüğünde çekirdekleri bulunan jak meyvesi, Tayland'da yol kenarlarında satılmakta ve sevilmektedir. Kimilerine göre de, aman aman bir tadı olmasa bile insanın yedikçe yiyesi geliyormuş.

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Ek olarak sindirilebilir nişasta, protein ve mineral bakımından zengin olan ve olgun meyvelerden toplanıp kurutulan çekirdekleri de, atıştırmalık olarak kavrularak ya da çeşitli yemek tariflerinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda vegan et yapımında kullanılan bir meyvedir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Jak (Jackfruit) Meyvesi Yemenin Faydaları

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Jackfruit faydaları şu şekilde sıralanabilir.

1.) Bağışıklığı Artırır

A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan jak meyvesi, bağışıklık sistemini artırmakla beraber yaygın enfeksiyon risklerini azaltmada yardımcı olur.

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2.) Sindirimi Kolaylaştırır

Bilindiği üzere birçok gebe kadın, hamilelikte kabızlık probleminden yakınmaktadır. Jackfruit, sindirimi rahatlatmaya ve kabızlığı azaltmaya destek olan yüksek diyet lifi içermektedir. Ayrıca önerilen günlük lif miktarını karşılamanızı da sağlar.

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3.) Tansiyonu Düzenler

Vücudumuz için oldukça faydalı olan potasyum bakımından zengin olan jak meyvesi, kan basıncını düşürerek tansiyonu kontrol eder ve bu nedenle kalp hastalıkları riskini azaltır.

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4.) Kansızlığa İyi Gelir

Mükemmel bir folat ve demir kaynağı olan meyve, hemoglabin seviyelerini düzenlemeye ve anemi (kansızlık) oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

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5.) Kemikleri Güçlendirir

Hamilelikte jackfruit yemek, içerdiği magnezyum sayesinde hem anne hem de fetüsün kemik sağlığını destekler. Kemik gücünü artırır ve osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltır.

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6.) Enerji Verir

Doğal şekerler fruktoz ve sukroz içeren jackfruit, hızlı bir şekilde enerji artışı sağlar.

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7.) Fetal Gelişimi Destekler

Jackfruit faydaları içerisinde, A vitamini dolayısıyla hücre ve görme duyusunda gelişimine hayati rol oynaması da yer alır.

Hamilelikte (Gebelikte) Jak (Jackfruit) Meyvesi Yemenin Zararları

Jackfruit yemenin faydaları dışında, aşırı tüketimine bağlı olarak yan etkileri de bulunmaktadır.

1.) Alerji Sorunu

Jac meyvesinin fazla tüketimi alerjiye sebep olabilir. Alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız, meyveyi aşırı tüketmemeye dikkat edin. Doktorunuzun talimatlarından çıkmayın.

2.) Karın Ağrısı

Jackfruit zararları arasında karın ağrısı da yer alır. Yüksek lif içerdiğinden dolayı fazla tüketim, ishalin yanı sıra hazımsızlığa ve karın ağrısına neden olabilir.

3.) Kan Pıhtılaşması

Kan rahatsızlığına sahipseniz, jak meyvesinin aşırı tüketimi kan pıhtılaşmasını artırabileceğinden hamilelik sırasında dikkatli olun.

4.) Kan Şekerini Yükseltir

Faydaları sırasında saydığımız fruktoz ve sukroz gibi doğal şekerlerin fazla bulunması, aşırı tüketimde kan şekerini kolayca etkileyebilir ve zararlı olur. Bu nedenle gestasyonel (gebelik diyabeti) diyabetiniz varsa, jak meyvesi yemek doğru değildir. Bunun için doktora danışmadan yeni bir şeyler tüketilmemelidir.

Hamilelikte jackfruit yan etkileri konusu söylenildiği gibi doktor talimatı dışında fazla miktarda tüketilmesi sonucunda oluşmaktadır.

Jackfruit Besin Değerleri

100 gram jak meyvesi içerisinde bulunan besin maddeleri şu şekildedir:

Kısaltmalar: g (gram), mg (miligram), mcg (mikrogram)

Kalori: 95 kcal

Su: 73.46 g

Karbonhidrat: 23.25 g

Protein: 1.72 g

Lif: 1.5 g

Yağ: 0.64 g

Folik asit: 24 mcg

B1 vitamini (Tiamin): 0.105 mg

B2 vitamini (Riboflavin): 0.055 mg

B3 vitamini (Niasin): 0.92 mg

B6 vitamini (Pridoksin): 0.329 mg

E vitamini: 0.34 mg

A vitamini: 110IU

C vitamini: 13.7 mg

Potasyum: 448 mg

Sodyum: 2 mg

Kalsiyum: 24 mg

Demir: 0.23 mg

Fosfor: 21 mg

Magnezyum: 29 mg

Çinko: 0.13 mg

Hamilelikte Jak Meyvesi Yemek Düşük Yapar mı?

Bu doğrultuda bilimsel veri olmasa da, aşırı miktarda alınmadıktan sonra gebelikte jackfruit yemenin bir düşüğe neden olması muhtemel değildir. Meyvenin fazla tüketimi kötü olabilir. Bu nedenle jackfruit yemeyi kesmek yerine doktorunuza danışarak, talimatlarını uygulayabilirsiniz.

Hamilelikte Jackfruit Tarifleri ve Jackfruit Seçimi

Eğer bir jackfruit meyvesi alıyorsanız, yeşil, lekeli olmayan, dikenli çıkıntıları ve sert olanları seçin. Daha olgun seviyorsanız, yumuşak dikenli çıkıntılar, sarımsı ve daha ağır olanları tercih edebilirsiniz. Kırışıklıklardan, lekelilerden ve çürük olanlardan kaçının.

Ya olgunlaşmış ya da çiğ jak meyvesi ile farklı tüketim yollarına gidebilirsiniz.

Jak meyvesi nasıl yenir? soruları da sorulabilmektedir. Jackfruit yapışkan bir öz çıkardığı için kesim işlemine başlamadan önce ellerinizi, çalışma yüzeyini, kesme tahtasını ve bıçağınızı iyice temizleyin. Meyveyi dilimledikten sonra kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarın.

Jackfruit tatlı olduğundan soyulduktan sonra sade olarak yenebilir. Ya da yoğurt, yulaf ezmesi, smoothie ve hatta dondurma üzerine serpilerek de tercih edilebilir.

Çiğ, olgunlaşmamış meyveler sarma, salata ve tacolar ile birlikte hazırlanabilir.

Çorba veya köri içerisine dahil edilebilir.

Ayrıca hamilelik sırasında atıştırmalık olarak patates kızartması gibi jackfruit cipsleri yapabilirsiniz.

Jackfruit çekirdekleri de yenebilir. Onları kaynatıp kızartabilir ve baharatlarla karıştırarak, humus hazırlamak için kullanabilirsiniz.

Hamilelikte Jackfruit Cips (Kızartma) Tarifi

Malzemeler:

1 adet ya da yarım olarak taze, ham jackfruit

Yarım çay kaşığı zerdeçal

3 yemek kaşığı su

Gerektiği kadar tuz

Bitkisel yağ

Hazırlanışı:

Zerdeçal, tuz ve suyu bir kaseye ekleyin ve iyice karıştırın.

Uzunlamasına dilimlediğiniz meyveleri kasedeki karışımla karıştırıp, bekletin.

Tavaya yağ koyun ve ısındıktan sonra jackfruit dilimlerinizi ekleyin ve altın rengi olana kadar kızartın.

Kızardıktan sonra ayrı tabağa fazla yağı süzerek alın ve üzerine isteğinize göre tuz ve pul biber ekleyin.

Ana yemeğin yanında aperatif ya da bir garnitür olarak servis edebilirsiniz. Bu liste 5 porsiyonluk olup, 10 dakikalık hazırlanış süresine sahiptir.

Hamilelikte Jackfruit Köri Tarifi

Malzemeler:

Yarım jackfruit meyvesi

1 soğan

Çeyrek çay kaşığı zerdeçal

Gerektiği gibi tuz

3 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

Yarım çay kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı kimyon tohumu

2 diş sarımsak

2 kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Gerektiği gibi yağ

1 çay kaşığı hardal tohumu

1 çay kaşığı siyah mercimek

1 dal köri yaprağı

Hazırlanışı:

Meyve içerisindeki çekirdekleri çıkartın ve etli kısımları küçük parçalar halinde kesin.

Onları yaklaşık 10-15 dakika kadar bir kase içinde pirinçli suda bekletin ve sonra çıkartığınızda suyu sıkın.

Tuz ve zerdeçallı su ısıtın ve jackfruit parçalarını ekleyin. Yumuşayana kadar pişirin.

parçalarını ekleyin. Yumuşayana kadar pişirin. Şimdi hazır olan malzemelerden hindistan cevizi rendesi, kişniş ve kimyon tohumu, sarımsaklar, kırmızı biberler ve karabiberi bir miktar suyla karıştırın.

Bir tavada biraz yağ ısıtın ve verilen malzemeler ölçüsünde hardal tohumu, siyah mercimek, köri yaprakları ve soğanı ekleyin. Soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Şimdi bu yağ olan tavanızın içerisine diğer hazırladıklarınızı ekleyin. Biraz tuz serpip, orta ateşte kızartın.

Düzenli aralıklarla karıştırın. Köriniz 15 dakika içerisinde hazır olacaktır.

Bu liste 2 porsiyonluk olup, 65 dakikalık hazırlanış süresine sahiptir.

Hamilelikte jak (jackfruit) meyvesi yemek, mutlaka doktora danışılmalı ve aşırı tüketilmemelidir. Gebelikte jackfruit yediyseniz, doktorunuzun neler dediği, tadının nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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