Çocuğun Parmak Emmesi Nasıl Bıraktırılır? Zararı Var mı?

Parmak emen bebekler, muhtemelen ana rahmindeyken 30 haftalık gebelikte başparmağını emmeye başlamış olabilir. Çocuğun parmak emmesi bebeklik döneminden sonra olduğunda da aileleri tarafından acaba nasıl geçecek, ne kadar devam edecek gibi bir endişe olabiliyor. Bu yazımızda da parmak emen çocuğa çözüm yolları ve zararı var mı konusunu inceleyeceğiz.

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Çocuğun Parmak Emmesinin Zararı Var mı?

Bebeklerde ya da küçük çocukların sakinleşmek, uykuya dalmak gibi durumlar için parmak emmesi normal karşılanabilir. Bebeklik döneminde görülen parmak emme eylemi, genellikle kendiliğinden geçer.

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Çocuğun parmak emmesinin zararı var mı? sorusuna karşılık, yaş ilerledikçe belirli sorunların görülebileceğini söyleyebiliriz. Parmak emek çocuklar, büyüme dönemlerinde bu alışkanlığı tırnak yeme gibi başka tür alışkanlığa dönüştürebilirler.

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Ayrıca kendilerini yatıştırmak gibi bazı durumlarla başa çıkma beceresi olarak parmak emme kullanıyorsa, 2-4 yaşları arasında farklı yöntemler geliştirmeye başlayabilir. Doğal olarak kendiliğinden geçmeyen parmak emme durumu okul öncesi yıllara kadar devam ettiği taktirde ağızda ve konuşmada gelişimsel sorunlar oluşabilir.

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Başparmağı emmek, çocuğun ağız ve çene yapısını 2 yaşında bile olumsuz etkileyebilir. Ağız çatısının yumuşak dokusuna ve üst çenenin yanlarına baskı yapan emme eylemi, basınçla birlikte üst çenenin daralmasına neden olabilir ve bu da diş yapısını etkileyebilir.

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Parmak emen bebekler, süt dişlerini kaybedene ve kalıcı dişleri çıkana kadar bu durumu devam ettirirse diş problemleri görülebilir.

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Genellikle 6 yaş civarından önce parmak emme bırakılırsa, ağız ve dişlerdeki değişiklikler diş teli kullanımına gerek kalmadan kendiliğinden düzelebilir.

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Ağız sağlığında oluşabilecek sorunlar, çocuğun parmağını ne kadar kuvvetli emdiğine bağlıdır. Örneğin parmağın emilmeden ağızda tutulması, fiziksel sorun oluşumunu azaltıcı bir unsur olabilir.

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Bu nedenle çocuğum parmak emiyor diyorsanız, nasıl emdiğine yakından bakın. Kuvvetli bir emme durumu fark ederseniz, bu alışkanlığı daha erken durdurmak için harekete geçin.

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Yapılan çalışmalarda çene ve diş sorunları olan çocukların 4-6 yaşlarına kadar şiddetli şekilde parmak emdiklerini ortaya çıkardı. Çocuğunuzun doktoruna ve diş hekimine parmak emme alışkanlığını anlatmak önemlidir. Bir sorunun erken tespiti, o sorunu çözmede önemli bir anahtardır.

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Çocuğum parmak emiyor ne yapmalıyım? diyen ebeveynlerin öncelikle bu alışkanlığın bebeklik döneminde normal olabileceğini bilmesi önemlidir. Zamanla kendiliğinden geçecektir. Geçmemesine karşılık yapılabilecek bazı eylemleri deneyebilirsiniz.

Çocuğun parmak emmeyi bırakması için ona kızmanız ve bağırmanız hiç yardımcı olmaz. Parmağın emilmesi ile mikropların alınması konusunda endişeniz olsa bile çocuğunuzu kızarak korkutmanız farklı psikolojik sorunlara neden olabilir.

Parmak emen çocuğa çözüm olarak diğer bir yol da onu yönlendirmektir. Emme durumuna geçişte iki elini kullanabileceği bir oyun oynamanız ya da eline oyuncak vermeniz bu alışkanlığı azaltabilir.

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Çocuğunuz stresli durumlara karşı parmak emme davranışı gösteriyorsa, oyuncak vermek ona yeterli olmaz. Stresinin kaynağını bulmanız ve çözüm üretmeniz daha doğru olacaktır. Çocuğun parmak emmesi psikolog ile görüşmeyi gerektirecek şekilde kaygıdan kaynaklanabilir. Kaygıların anlaşılması için destek almanız önemlidir.

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Can sıkıntısı durumlarında başlayan emme refleksi için küçük ellerini meşgul edecek bir şey düşünebilirsiniz. Resim yapması, topla oynaması, parmakla boyama oyunu ya da size yardım etmesi gibi...Çocuğunuzun parmak emme davranışına karşılık elini ağzından çektiğinde ona övgüler sunabilirsiniz. Ancak çocuğunuz sizin övgünüzü almak için bunu yapabilir. Dozunu ayarlamanız ve 1-2 kere yapmanız önemlidir.

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Korku, endişe, üzgün ya da sıkılganlık durumlarına karşı yapılan parmak emme alışkanlığı, farklı başa çıkma yöntemleri ile değiştirilebilir. Bunun için profesyonel biriyle görüşmeniz daha doğru olabilir.

Oyun oynarken parmağını emmediğinde ödüllendirebilirsiniz. Dışardayken parmak emme durumu varsa, yapmadığı takdirde daha büyük ödül düşünebilirsiniz. Çıkartma tablosu hazırlayabilir ve çıkartmalar verebilirsiniz. Eylemin boyutuna göre daha çok çıkartma kazanabilir.

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Parmak emen çocuğa oje, acı sos, biber sürmek bazı ebeveynler tarafından denense de güzel olmayabilir ve çocuğu üzebilir. Daha yavaş ve sabırla geçirmeye çalışmak daha etkili olacaktır.

İleri yaşlarda da bu durum görüldüğünden bazı ebeveynler, internet üzerinden 10 yaşında çocuğun parmak emmesi gibi araştırmalar yapabiliyor. Çocuğunuz 4 yaşından büyükse ve hala parmağını emiyorsa, yukarıda bahsettiğimiz denemelerle de geçmediyse, çocuk doktorunuzla görüşmeniz gerekebilir.

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Parmak emen çocuğa ne yapmalı? sorularına karşılık çocuğun parmak emmesi nasıl bırakılır? başlıklı maddelerimizi sıraladık. Dediğimiz gibi bu davranışın bebeklikten sonra kendiliğinden geçmesi olasıdır. Geçmediğinden bu çözüm yollarını deneyebilir, hala geçmezse de çocuk doktorunuzla görüşebilirsiniz. Sizin bu durumda uyguladığınız ve başarılı olduğunuz yöntemler varsa, aşağıdaki yorum alanında bizlere yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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