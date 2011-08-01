6 Adımda Muzun Cilt için Faydaları Nelerdir?

Severek yediğimiz muzun sağlığımızın yanı sıra cildimiz için de faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Muz, kuru cildi canlandırmakla birlikte yağlı ciltlerin yağ kontrolünde ve sivilce problemlerine karşı da oldukça yararlıdır. Muzun cilt için faydaları, yemesinin yanında yapılan maskeler ile de elde edilebilmektedir.

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Cilt sağlığının yanında genel sağlık için de faydalı olan ve cilt güzelliği uygulamalarında da kullanılan doğal nimetlerden biri olan bu harika meyvenin, bünyesinde bulundurduğu besin maddelerinden bazıları şunlardır;

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Muzun Besin Değerleri (Cilde Faydaları)

Potasyum: Vücudumuz için gerekli olan potasyum, cildi nemlendirir.

B Vitaminleri: Oksidatif strese ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallere karşı savaşta destek olur.

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A Vitamini: Kuru cildi iyileştirme özelliğine sahip olan A vitamini, sivilce izleri ve koyu lekelerle birlikte yaşlanmaya karşı da yardımcı olur.

Çinko: Sivilceye neden olan mikroplara karşı savaşır.

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C Vitamini: Cildin yağ kontrolünün yanı sıra serbest radikallere karşı savaşmak ve kollajen üretimi için gereklidir.

E Vitamini: Cildi UV hasarından korur. Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve deri hücrelerine zarar veren serbest radikaller ile savaşır.

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Lektin: Ciltte sivilceye neden olan bakterilere karşı mücadelede gereklidir.

Amio Asit: Cildi besler. Cildin esnekliğini ve kuvvetini korumaya yardımcı olurken, bağ dokusunu da güçlendirir.

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Muzun Cilt için Faydaları

Mutluluk hormonlarından biri olan serotonin için de muz tüketilmesi önerildiği gibi ithal muz yerine yerli muz tavsiye edilmektedir. Ayrıca kararmaya başlayan olgun muzları tüketmek daha faydalıdır. Cilt için diğer faydalarına göz atalım.

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1.) Cildi Nemlendirir

Potasyum bakımından zengin bir meyve olan muz, kuru cilde sahip olanların ciltlerini nemlendirirken, yumuşak ve esnek hale getirir.

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Cildiniz soyuluyor veya kuruyorsa, yüzünüze bir muz yüz maskesi uygulayabilirsiniz. Bir kase içerisinde olgun bir muzu çatalınız ile ezdikten sonra göz ve ağız çevresinden kaçınarak yüzünüze sürebilirsiniz. 10 ila 15 dakika sonra da soğuk su ile yıkayın ve cildinizin yumuşak hissinin tadını çıkarın.

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2.) Yağ Kontrolü

Yağlı cilde sahip olanlar, limon suyu ve bal içeren basit bir muz yüz maskesini uygulayabilirler. Yağ bezlerinin meydana getirdiği bir salgı olan sebumu parçalamaya yarayan mükemmel bir eksfoliyatördür.

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Bir kase içerisinde olgunlaşmış bir muzu çatalla ezin ve içerisine 1 çorba kaşığı bal ve yarım çay kaşığı limon suyu koyarak karıştırın. Göz ve ağzınızdan uzak tutarak yüz maskesini yapın ve sonrasında durulayın.

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3.) Yaşlanma Karşıtı Etki

Doğanın botoksu olarak bilinen muz, yaşlanma lekelerini gidermeye ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmasını önlemeye yardımcı olan besin maddelerini içermektedir.

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Öğütülmüş bir adet muz içerisine 1 çay kaşığı portakal suyu ve 1 tatlı kaşığı yoğurt katarak, yüz maskesi olarak uygulayabilirsiniz.

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4.) Sivilce Tedavisinde Yardımcı

Muzu yemek ya da maskesini yapmanın yanı sıra kabuğu da oldukça faydalıdır. Muz kabuğu, sivilceleri tedavi etmek için ev yapımı bir ilaçtır. Muz kabuğunun iç yüzeyini sivilceli bölgelere ya da sivilce olmasa bile yüzünüze masaj yapar gibi uygulayabilirsiniz.

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Ayrıca cildi aydınlatmak, sivilceleri azaltmak ve cildinizi nemlendirmek için püre haline getirilmiş muza bal ve zerdeçal ekleyerek yüz maskesi yapabilirsiniz. Sonrasında da soğuk suyla durulayıp, kurutun. Bu maskeleri tutarlı bir şekilde yaparsanız, faydaları daha çok görülecektir.

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5.) Koyu Lekeleri Aydınlatır

Yaşlılık lekeleri, sivilce izleri ya da sizi rahatsız hissettirecek sadece koyu lekeler olsun, haftada en az iki kere yüzünüze püre haline getirilmiş muz maskesini uygulayarak bu durumları azaltabilirsiniz.

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6.) Göz Altı Torbalarına Karşı

Göz altı çevreleri için ya da kırmızı yorgun gözlerinize iyi gelmesi için muz kabuklarını göz kapaklarınızın üzerine yerleştirin ve 10-15 dakika dinlendirin. Sonrasında da gözlerinizi soğuk suyla yıkayın.

Muzun cilt için faydaları saymakla bitmez. Siz de evinizin konforunda muz yemenin yanı sıra yüz maskelerini de uygulamayı deneyebilirsiniz. Muzun cilde faydası konusunda farklı düşünceleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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