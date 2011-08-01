MHRS: Hekim Araması Yaparak Randevu Alma - Aynı Doktordan Tekrar Randevu Alma Nasıl Yapılır?

MHRS - Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlardan kolaylıkla randevu alabilmesini sağlayan bir uygulama olarak, hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bugün, hastaneye gitmeye gerek kalmadan, MHRS uygulaması üzerinden dilediğimiz bölüme ve de dilediğimiz doktora randevu alabiliyoruz. Bu içeriğimizde sizlerle, MHRS hekim randevusu alma nasıl yapılır? Aynı hekimden nasıl tekrar randevu alınır? adım adım göstermek istiyoruz.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS uygulamasında, randevu alır iken, daha önce gitmiş olduğumuz bir doktora tekrar randevu almak istiyor ancak doktoru bulamıyor olabiliriz. Bunun için, uygulamanın veri tabanında, eğer hekim adı ve soyadını biliyor isek, arama yapabilir ve aynı hekimden randevu alabilir ya da randevu talebi oluşturabiliriz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Aşağıdaki adımları takip etmeniz, bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: MHRS Geçmiş Randevulara Bakma Nasıl Yapılır?

MHRS Aynı Doktordan Tekrar Randevu Alma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, MHRS uygulamasına giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma

AYRICA: MHRS Mobil Uygulamasında Metin Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Devam edelim ve "Menü" simgesine tıklayalım.

AYRICA: MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

Menü ile birlikte açılan pencereden, "Hekimler" bölümünü görüntüleyelim.

AYRICA: MHRS Telefon Numarası Ekleme, Değiştirme ve Birincil Yapma

AYRICA: MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Burada, randevu almak istediğimiz doktorun ad ve soyadını arama bölümüne yazıp, aratalım.

Çıkan sonuçlarda, doktorun eğer mevcut randevusu var ise alabilirsiniz. Eğer, doktorun uygun randevusu yok ise, talep oluşturabilirsiniz.

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

Tekrar, aynı doktora randevu almak için bir diğer yöntem ise; eğer, randevu almak istediğiniz doktora daha önce muayene oldu iseniz, MHRS uygulamasının "Randevularım" simgesine dokunun.

AYRICA: E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?

AYRICA: E-Nabız Acil Durumda Aranacak Kişi Ekleme Nasıl Yapılır?

Devam edin ve üst sekmeden, "Geçmiş Randevularım" bölümünü bulun.

AYRICA: E-Nabız Telefon Değiştirme - Telefon Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?

Burada, daha önce gitmiş olduğunuz randevulardan, dilediğiniz hekim için, "Aynı Hekimden Randevu Al" bölümüne tıklayarak, mevcut randevu var ise, alabilirsiniz. Hepsi bu kadar...

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AYRICA: E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi

Bu yazımızda sizler için, MHRS hekim araması yaparak randevu alma nasıl yapılır? Aynı doktora tekrar nasıl randevu alınır? sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını arzu ediyoruz.