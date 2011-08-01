MHRS merkezi hekim randevu sistemi mobil uygulamasında, telefonda küçük ya da büyük metin boyutlarını kullananlar için, metin boyutu ayarlama özelliği bulunur. Telefonda iken metinleri büyük görüntülemek istiyor olabilirsiniz ya da metinlerin daha küçük boyutlarda olmasını tercih edebilirsiniz. Bu özelliği kullanarak, uygulamada metnin dilediğiniz boyutta görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. MHRS uygulamasında metin boyutu ayarlama nasıl yapılır? bu içeriğimizde bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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MHRS Mobil Uygulamasında Metin Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle MHRS uygulamasına T.C Kimlik No ve şifre ile giriş yapalım.

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Akabinde, ana ekranda iken menü ikonuna tıklayalım.

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Menü sayfası açıldığında, "Ayarlar" bağlantısını açalım.

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Son olarak ise, açılan ilgili ekranda metin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

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MHRS mobil uygulamasında metin boyutu ayarlama nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.