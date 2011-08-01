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MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:45 - Tarih: 24 Ocak 2023 - Yorum: 0

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)MHRS merkezi hekim randevu sisteminde, uygulama dilini değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde MHRS dil değiştirme nasıl yapılır? MHRS nasıl İngilizce yapılır? MHRS nasıl Türkçe yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma

  • Öncelikle T.C Kimlik No ve şifre ile MHRS uygulamasına giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Geçmiş Randevulara Bakma Nasıl Yapılır?

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma - 1

AYRICA: MHRS Mobil Uygulamasında Metin Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

  • Sonrasında ana ekranda iken, menü ikonuna tıklayalım.

AYRICA: MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma - 2

AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

  • Menü sayfası açıkken seçeneklerden "Ayarlar" ögesini tercih edelim.

AYRICA: MHRS Telefon Numarası Ekleme, Değiştirme ve Birincil Yapma

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma - 3

AYRICA: MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Bu kısımda "Dil Seçenekleri" bölümünden dilediğiniz dili tercih edebilirsiniz.

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma - 4

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

  • Dil Seçenekleri listesinde, MHRS uygulamasının desteklediği dilleri görebilirsiniz.

AYRICA: E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma - 5

AYRICA: E-Nabız Acil Durumda Aranacak Kişi Ekleme Nasıl Yapılır?

MHRS dil değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Umarız bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmuştur.


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