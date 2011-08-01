MHRS merkezi hekim randevu sisteminde, uygulama dilini değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde MHRS dil değiştirme nasıl yapılır? MHRS nasıl İngilizce yapılır? MHRS nasıl Türkçe yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? MHRS İngilizce - Türkçe Yapma

Öncelikle T.C Kimlik No ve şifre ile MHRS uygulamasına giriş yapalım.

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AYRICA: MHRS Mobil Uygulamasında Metin Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Sonrasında ana ekranda iken, menü ikonuna tıklayalım.

AYRICA: MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

Menü sayfası açıkken seçeneklerden "Ayarlar" ögesini tercih edelim.

AYRICA: MHRS Telefon Numarası Ekleme, Değiştirme ve Birincil Yapma

AYRICA: MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu kısımda "Dil Seçenekleri" bölümünden dilediğiniz dili tercih edebilirsiniz.

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

Dil Seçenekleri listesinde, MHRS uygulamasının desteklediği dilleri görebilirsiniz.

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MHRS dil değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Umarız bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmuştur.