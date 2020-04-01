Hamilelikte (Gebelikte) Rokfor Peyniri Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) rokfor peyniri yenir mi?" Hamilelik dönemindeki kadınların, hem kendi sağlığı hem de bebeğinin sağlığı için beslenmeye daha bir özen göstermesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken biri de peynirlerdir. Bunlar içinde de rokfor peyniri dikkat çekmektedir. "Hamilelikte rokfor yenir mi?" şeklinde bir soru sorulabilir. Biz de bu yazımızda "yenir mi?" başlığını inceledikten sonra "rokfor peyniri nedir ve nasıl yapılır?" konusuna değineceğiz.

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Hamilelikte rokfor peyniri yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Rokfor Peyniri Yenir mi?

Hamilelik ile birlikte doktorunuz bu dönemde yemeniz ve yememeniz gereken besinler hakkında bir liste verebilir. Ancak bu listede olmasa bile bazı durumlarda yeni bir şeyi beslenmenize ekleyecekseniz doktorunuza danışmayı ve talimatlarını izlemeyi unutmayın.

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Gebelikte rokfor peyniri yemek, pastörize edilmemiş sütten yapılanları olduğu için yapılmaması gereken bir durumdur. Pastörize edilmemiş yumuşak peynirlerden kaçınılmalıdır.

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Bununla birlikte "hamilelikte hangi peynir yenmeli?" diyenler için pastörize edilmiş peynirlerin yanında parmesan peyniri, havarti peyniri, mozzarella peyniri, quark peyniri, hellim peyniri, feta peyniri, süzme peynir, boursin peyniri, paneer peyniri, lor peynir, mascarpone peyniri ve krem peynir gibi gıdaları hamilelikte tüketebilirsiniz.

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Hamilelikte yumuşak peynirlerin önerilmemesi sebebi, yumuşak peynirlerin daha az asidik olması ve sert peynirlerden daha fazla nem içermesi nedeniyle doğmamış bebeğinize zarar verebilecek listerya bakterisinin büyümesine daha çok eğilimli olmasıdır.

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Hamilelikte rokfor peyniri, pastörize edilmemiş süt ile yapıldığından diğer bu tarz yapılan peynirler, pişmemiş et ve sebzeler ya da şarküteri gibi işlenmiş gıdalarda olabilen listerya bakterisi sebebiyle sakıncalıdır. Pastörize sütten yapılmış rokfor peyniri ise riski daha azaltır.

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Bakteriler pastörize yöntemiyle öldürüldüğünden pastörize edilmemiş ürünler hamileler için daha çok sakıncalıdır. Hamile kadınların diğer hamile olmayan kadınlara göre 20 kat daha fazla listerya bakterisi bulaşması olasılığı vardır. Listerya enfeksiyonu, hafif gribe benzer mide bulantısı, ateş, baş ve kas ağrısı içerir. Bu enfeksiyon düşük, erken doğum ve yenidoğan bebeğe bulaşma gibi zararlara neden olabilir.

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Rokfor Peyniri Nedir? Nasıl Yapılır?

Güney Fransa'nın Roquefort kasabasında üretilen rokfor peyniri, küflü ve güzel kokulu bir peynirdir. Diğer peynirlere oranla daha dayanıklı olan bu peynir, yumuşak bir yapıdadır. Bunun için de alırken yumuşak olmasına dikkat edilir.

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Üretildiği kasabanın doğal mağaralarının yanı sıra üretiminde dikkat çeken bir diğer unsur da küflü oluşudur. Rokfor küfü yani mayası, üçte ikisi buğday unu, üçte biri de çavdar unu olan bir hamurla hazırlanır. Doğal mağaralarının yanı sıra şimdilerde bu mağaralara özenerek yapay mağaralarda da üretimi devam etmektedir.

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Genel olarak larzac adı verilen koyunların sütlerinden üretilen rokfor peyniri; kaliteli ve orijinalliğini korumak için devlet denetiminde yapılmakla birlikte, mağaraların nem, hava ve sıcaklık oranının çok uygun olmasıyla kalitesi buradan gelmektedir.

Rokfor Peyniri Nasıl Yapılır?

Rokfor peyniri yapımında öncelikle özel mayası (küfü) hazırlanmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi üçte ikisi buğday unu, üçte biri de çavdar unu olan hamurlar ekmek yapılıp pişirildikten sonra kurutuluyor ve mağaralarında rutubetlendiriliyor.

Rutubet işlemi bitimiyle dilimlenip, biraz bekletildikten sonra ufalanarak daha önceden larzac koyunlarının sütlerinden hazırlanmış peynirin üzerine serpiştiriliyor. Sonrasında da tekrar özel odalarda beklemeye bırakılıyor. Bu sayede de kendisine leziz tadı ve güzel kokusunu veren küflü peynir halini alıyor.

Tereyağımsı gibi kremsi bir tadı olan rokfor, genelde kırmızı şarap eşliğinde kullanılmanın yanında krep, kanepe ve sufle yapımında da kullanılmaktadır. Et, tavuk ve makarna gibi yemeklerde de sos ve kahvaltı malzemesi olarak kullanılabilir.

Son olarak, "hamilelikte rokfor peyniri yenir mi?" konusunda pastörize edilmemiş ise kesinlikle tüketilmemeli ve pastörize edilmiş sütten yapıldıysa da yine de doktorunuza danışmayı unutmamanızı söyleyebiliriz. Hamilelikte rokfor yemek konusunda farklı düşünceleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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