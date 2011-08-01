Çocuğa Saygı Nasıl Öğretilir? Saygı Öğretmenin Adımları

Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz, geleceğe daha doğru ve sağlıklı hazırlanabilmeleri için de önem arz ediyor. Yani çocuklarımızın daha saygılı olması, gelecekte daha saygın yerlere gelmesini de beraberinde getirebilecek bir faktör. Bu nedenle "çocuğa saygı nasıl öğretilir?" soruları sorulabiliyor.

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Peki biz ebeveynler olarak, çocuklarımıza nasıl saygı öğretebiliriz? Yani saygı öğretmenin yolları nelerdir? Bu içeriğimizde, çocuğa saygı öğretmenin adımlarına göz atıyor olacağız. Böylelikle daha saygılı bireyler var edebilmenin heyecan verici mutluluğuna sahip olabiliriz. Bu, ancak böyle mümkün olabilir.

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Çocuklara Saygı Nasıl Öğretilir?

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1.) İyi Örnekler Oluşturun

Çocuğunuzun kötü alışkanlıklarını ilk olarak belirleyin ve saygı erdemini kompanse (telafi) edebilmek için, neleri değiştirmeniz gerektiğini kavrayın. Yani çocuklarınızın alışkanlıklarını değiştirmenin doğru yoluna karar verin.

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Sizin davranışlarınız, küçüklere örnek olacaktır. Bu yüzden çocuğunuza karşı iyi örnekler yaratın. Çocuğunuzla iyi vakit geçirmeye özen gösterin. Çocuklarınız ile konuşurken ve onlara doğru yolu gösterir iken, kesinlikle ses tonunuzu ve ses seviyenizi kontrol edin. Onlara görgü kurallarını öğretir iken, yol gösterici olun.

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2.) Övgünün Gücüne İnanın

Teşvik ve övgü, sizin çocuğunuzu da motive edecektir. Bu nedenle, çocuğunuzun iyi davranışlarını ve alışkanlıklarını övmeye özen gösterin. Yani bu bir gülümseleme olabilir, sarılma olabilir veya göz kırpma olabilir.

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Ya da "Gerçekten güzeldi," şeklinde bir mimik hareketi olabilir. Yani çocuğunuzun doğru alışkanlıklarını onaylayıcı hareketlerde bulunmalısınız. Bu durum onu daha doğru alışkanlıklar edinmesini sağlayacak bir zemin oluşturmuş olacaktır.

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3.) Ona Disiplini Öğretin

Olumlu çerçevede geliştirilen bir disiplin uygulamak, çocuğunuz ile sizin aranızda dostça bir bağ kurmanızı sağlayacaktır. Yani olumlamanın gücüne inanmalısınız. Bu bir kitap okumak olabilir, birlikte yemek yemek olabilir.

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Disiplinli hareket etmeyi öğretmek, onun sorumluluk alma becerisini de geliştirecektir. Disiplini öğrenmek, çocuğunuzun başkalarına ve aileye karşı da saygılı bir yaklaşım içerisinde bulunmasını beraberinde getirecektir.

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4.) Olumsuz Davranışlara Dikkat

Çocuğunuzun olumsuz veya nagatif davranışlarını gözden kaçırmamalısınız. Yani eylemlerinin, sonuçları hakkında fikir sahibi olmasını sağlayın ve onu eğitin.

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Hatalarının ne gibi sonuçlar doğuracağı bilgisini ona vermelisiniz. Yanlış davranışlarını nasıl düzeltebileceğini yapıcı çerçevede aktarın ve bu yönde asla katı olmayın.

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5.) Mutlaka Sabırlı Olun

Çocuklara saygı öğretmek kademeli bir süreçtir. Hemen gerçekleşmez. Bu yüzden sevgili çocuğunuz ile ilgilenirken her zaman sabırlı olmalısınız. Çocukların hata yapabileceklerinin farkında olun ve onları anlamaya çalışın. Onları hemen cezalandırmayın.

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Onlara saygının erdemini, saygının nasıl olabileceğini sabırla anlatın ve aile bireyleri olarak sizler de örnek teşkil etmek için saygılı bir şekilde hareket edin. Unutmayın, çocuklarınız sizi örnek almaktadır.

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6.) Aşırı Tepki Vermeyin

Çocuğunuzun ağzından yanlış bir kelime çıktığı zaman, sakın büyük bir tepki vermeyin. Çünkü bu onu korkutabilir. Bu yüzden her zaman sakin bir ses tonu ile yanlışlarını dile getirin ve doğru olanları öğretin. Ona kibâr ve saygılı olduğunda, istediklerine nasıl kolay ulaşabileceğini öğretin.

Çocuğa saygı öğretmek ile ilgili birçok yol bulunuyor gördüğünüz gibi. Ancak ne olursa olsun, bu süreçte sabırlı olmanız ve sakin kalmanızda fayda bulunmaktadır. Çocuğunuzun daha saygılı bir birey olabilmesi için, sizlerin de o şekilde davranması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca farklı bir düşünceniz var ise, yorum göndererek, diğer anneler ile de paylaşımda bulunabilirsiniz.

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