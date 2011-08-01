Word’de çalışırken ekranın üst şeridindeki hızlı erişim araç çubuğu, kısa yoldan işlerimizi halletmemiz, dosyayı otomatik kaydetmemiz, yapılan işlemleri geri almamız vs. gibi kolaylıklar sağlayan bir kısayol çubuğudur. Eğer ister isek, hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirebilir, yeni kısayol tuşları ekleyebilir ya da kullanmadığımız özellikleri kaldırabiliriz. Bu içeriğimizde Word’de hızlı erişim araç çubuğu özelleştirme nasıl yapılır? detayları ile sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word’de Hızlı Erişim Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word belgesi oluşturalım ve hızlı erişim araç çubuğu şeridini sizlere gösterelim.

Otomatik kaydet, geri al ve yinele tuşları ile hızlı erişim araç çubuğu varsayılan olarak bu şekildedir.

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Diyelim ki, çok sık kullandığınız özellikleri sekme sekme aramak yerine, hızlı erişim araç çubuğuna eklemek istiyorsunuz, peki, nasıl yapabilirsiniz?

AYRICA: Word Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır? Bunun için, hızlı erişim araç çubuğu şeridine gelelim ve kırmızı kutu içerisine aldığımız ikona tıklayarak, açılan Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir penceresinde “Diğer Komutlar” bağlantısını açalım.

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Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir penceresinde “Diğer Komutlar” bağlantısını açtığımızda, karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

Bütün işlemleri bu pencerede yapacağız.

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Sağ kısımda, hızlı erişim araç çubuğu şeridindeki ekli özellikler görüntülenir. Yeni özellikler eklemek için, sol kısımdaki herhangi bir özelliği işaretleyip, ortadaki " Ekle " butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

görüntülenir. Yeni özellikler eklemek için, sol kısımdaki herhangi bir özelliği işaretleyip, ortadaki " " butonuna tıklamak yeterli olacaktır. AYRICA: Word'de Mini Araç Çubuğunu Açma ve Kapatma Nasıl Yapılır? Örneğin biz, bazı özellikleri hızlı erişim araç çubuğu aracına eklemek istiyoruz. Bunun için tek tek özellikleri seçerek "Ekle" aracı ile hızlı erişim araç çubuğuna, sık kullandığımız özellikleri ekliyor olacağız.

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Tamam ’a basarak seçtiğimiz özellikleri onayladıktan sonra, hızlı erişim araç çubuğunda eklediğimiz özelliklerin ikonları görünecektir.

’a basarak seçtiğimiz özellikleri onayladıktan sonra, hızlı erişim araç çubuğunda eklediğimiz özelliklerin ikonları görünecektir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak. Böylelikle sık kullandığımız özellikleri, hızlı erişim araç çubuğuna eklemiş olduk.

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Özelliklerin sıralamasını değiştirmek ister iseniz eğer, Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir > Diğer Komutlar’ı açın.

açın. Sonrasında ise, sağ pencerede eklediğimiz özelliklerden bir tanesini seçelim.

Akabinde ise, kenardaki aşağı ve yukarı ok işaretlerine tıklayarak, ilgili özelliği aşağı ya da yukarıya sürükleyerek istediğimiz konuma getirelim.

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Diyelim ki, eklediğiniz bütün özellikleri kaldırmak istiyorsunuz. Bunun için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir > Diğer Komutlar işlemini takip edelim.

işlemini takip edelim. Açılan pencerede, Özelleştirmeler: Sıfırla bağlantısı > Yalnızca Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu sıfırla seçeneğini işaretleyerek, Tamam’a basabilirsiniz. Böylelikle Word hızlı erişim araç çubuğu, varsayılan haline geri dönecektir.

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Tek bir özelliği kaldırmak istiyorsanız eğer, bunun için Hızlı Erişim Araç Çubuğu üzerinde ilgili özelliğin üzerine gelin ve sağ tık yapın . Açılan pencerede, “ Hızlı Erişim Araç Çubuğu’ndan Kaldır ” butonuna tıklayın.

. Açılan pencerede, “ ” butonuna tıklayın. AYRICA: Word'de Bul ve Değiştir ile Kelime Bulma ve Değiştirme Nasıl Yapılır? Daha uzun yol için ise, Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir > Diğer Komutlar işlem penceresinde, daha önce eklediğiniz ve kaldırmak istediğiniz özelliğin üzerine tıklayın ve Kaldır seçeneği ile özelliği kaldırıp ardından ise Tamam’a basın.

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Hızlı erişim araç çubuğuna en kısa yoldan özellik eklemenin yolu için ise, Word üzerinde sık kullandığınız bir özelliğin üzerine gelin ve sağ tık yapın .

. AYRICA: Word'de Kaydedilmeyen Dosyayı Kurtarma (Bulma) Nasıl Yapılır? Örneğin, Pencerelerde Geçiş Yap özelliğinin görüntülendiği Görünüm sekmesini açalım ve ilgili özelliğin üzerine gelerek sağ tık yapalım.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu’na Ekle seçeneği ile, ilgili özelliği hızlı erişim araç çubuğuna ekleyebiliriz. Dilediğiniz her özelliği, bu yöntemle hızlı erişim araç çubuğuna ekleyebilirsiniz.

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Son olarak, eğer ister iseniz hızlı erişim araç çubuğunun yerini değiştirebilirsiniz. Bunun için, hızlı erişim araç çubuğu ikonuna tıklayalım.

Akabinde ise, Şeridin Altında Göster adlı seçeneğe gelelim.

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Şeridin Altında Göster adlı seçeneği işaretlediğimizde sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

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Hızlı Erişim Araç Çubuğu ikonunu tıkladığınızda, Şeridin Üstünde Göster seçeneği ile ilgili özellikleri yeniden şeridin üst kısmına taşıyabilmeniz mümkündür.

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Word’de hızlı erişim araç çubuğu özelleştirme nasıl yapılır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz. Word ile ilgili merak ettiğiniz konular var ise, yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.