Word üzerinde sayfalarca çalışma metni hazırladığınızı varsayalım. Örneğin ödev, proje, tez vb. dosyalarınızı hazırlarken, “İçindekiler Tablosu” eklemek isteyebilirsiniz. Belgenizin içerisinde bulunan konu başlıklarını, öne çıkarmak istediğiniz ayrıntılı konuların isimlerini ilk sayfada, “İçindekiler tablosu” ekleyerek gösterebilirsiniz. Bu yazımızda Word’e içindekiler tablosu ekleme nasıl yapılır? ayrıntılarıyla bu konudan bahsediyor olacağız.

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Word’e İçindekiler Tablosu Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word 2016’da boş bir belge oluşturalım; ana ve alt başlıkları olan uzun bir metin girelim. Burası oldukça önemli . Çalışmalarınızda ana ve alt başlık kısımları, sayfamızın en başında İçindekiler tablosu oluşturduğumuzda otomatik olarak görüneceği için, başlıklara stil uygulaması yapmamız gerekecek. Merak etmeyin adımları tek tek sizlerle paylaşıyor olacağız.

. Çalışmalarınızda ana ve alt başlık kısımları, sayfamızın en başında oluşturduğumuzda otomatik olarak görüneceği için, başlıklara stil uygulaması yapmamız gerekecek. Merak etmeyin adımları tek tek sizlerle paylaşıyor olacağız. AYRICA: Word'de Davetiye Nasıl Yapılır? Metni girdikten sonra belgemizin ilk ana başlığını işaretleyelim ve sonrasında başlık stilleri arasından, “ Başlık 1 ” seçeneği üzerinde sağı tık yaparak “ Seçime Uyması için Başlık 1 Stilini Güncelleştir ” butonuna tıklayalım. Böylelikle ilk ana başlığımıza stil uygulamış olduk.

” seçeneği üzerinde sağı tık yaparak “ ” butonuna tıklayalım. Böylelikle ilk ana başlığımıza stil uygulamış olduk. Belgemizdeki bütün ana başlıklara aynı Başlık 1 stil işlemi uygulayacağız.

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Belgemizde bulunan alt başlıklara ise, “Başlık 2” stilini uygulayacağız. Aynı işlemleri tekrar edip, alt başlığımızı işaretleyerek “Başlık 2” stili üzerinde sağ tık yapıp, “Seçime Uyması için Başlık 2 Stilini Güncelleştir” butonuna tıklayacağız. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

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Elbette metinlerinizde, alt başlıklarınıza ait başlıklarınız var ise, o başlıklara da, “Başlık 3” stilini uygulayacağız. Aynı işlemleri tekrar ederek, tek tek bütün alt başlığa ait başlıklara Başlık 3 stilini uygulayalım.

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Bütün ana, alt ve alt başlığa ait başlıklara stil uyguladıktan sonra, belgemizin en başına gelelim. İçindekiler Tablosu oluşturabilmemiz için, belgemizin en başına boş bir Word sayfası eklememiz gerekir . İlk ana başlığın başına imleci getirelim ve tıklayalım.

. İlk ana başlığın başına imleci getirelim ve tıklayalım. AYRICA: Word'de Yorum (Açıklama) Ekleme Kaldırma Nasıl Yapılır? Akabinde ise Word 2016 üst menü sekmesinde “Sayfa Düzeni” bağlantısını açalım. Sayfa Düzeni bağlantısının altındaki, “Kesmeler” butonunu aktifleştirelim.

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Kesmeler seçeneğine tıkladığımızda karşımıza çıkan penceredeki ilk seçeneği, “Sayfa” kısmını işaretleyelim.

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Sayfa seçeneğini aktifleştirdiğimizde, belgemizin başında boş bir Word sayfası oluşur. Böylelikle boş Word sayfasına, “ İçindekiler Tablosu ” ekleyebiliriz. İçindekiler tablosu ekleyebilmek için ise, oluşturduğumuz sayfada, üst menüden “ Başvurular ” seçeneğine tıklayalım.

” ekleyebiliriz. İçindekiler tablosu ekleyebilmek için ise, oluşturduğumuz sayfada, üst menüden “ ” seçeneğine tıklayalım. AYRICA: Word'de Yazıya Arka Plan Rengi Verme Nasıl Yapılır? Akabinde sol alt köşedeki “İçindekiler” butonuna gelelim ve açılan pencerede, başlık stillerine göre oluşturduğumuz, otomatik oluşturulmuş hazır İçindekiler tablosundan birisini seçelim. Biz Başlık 1, Başlık 2, Başlık 3 stillerini sırasıyla uyguladık. Otomatik Tablo 1 bizim işimizi gayet iyi görecektir.

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Otomatik Tablo 1’i uyguladığımızda, oluşturduğumuz İçindekiler Tablosu aşağıdaki gibi oldu. Gayet net ve hazırladığımız metindeki bütün ana, alt ve alt başlığa ait başlıkları görebiliyoruz.

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Elbette siz yine de kendi belgenizdeki başlık içeriklerine göre özel bir İçindekiler tablosu da oluşturabilirsiniz. Seçim tamamen size ait.

Ödev, proje, tez vb. hazırlarken dosyanıza İçindekiler Tablosu eklemek isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Word’e içindekiler tablosu ekleme nasıl yapılır? bu konu hakkında bilgi verdik. Faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz. Merak ettikleriniz var ise, bizlere yorum alanından merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz.