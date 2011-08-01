Word’de belgenize çevrimiçi resim ekleyebilme özelliği bulunur. Yani Word üzerinde çalışırken, belgenizin dilediğiniz kısmına, çevrimiçi resim arama motoru ile arama yaparak dilediğiniz resmi ekleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. Bir nevi Google görseller benzeri bir mantıkla çalışan ilgili özellikle, belge üzerinde arama yaparak resim ekleyebilirsiniz. Bu yazımızda Word 2016’da çevrimiçi resim ekleme nasıl yapılır? ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word’de Çevrimiçi Resim Ekleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Öncelikle boş bir Word belgesi oluşturalım ve Word 2016 üst sekmesinden, “Ekle” butonuna tıklayalım. Hemen sağ alt kısımda, “Çevrimiçi Resimler” özelliğini görmüş olacaksınız.

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Çevrimiçi resimler bağlantısını aktifleştirdiğimizde, karşımıza arama yapabileceğimiz bir arama motoru gelecek. Örneğin, “kedi resimleri” araması yapalım.

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“Kedi resimleri” araması sonucunda karşımıza çıkan sonuç aşağıdaki gibidir. Dilediğiniz bir resmi seçerek dosyanıza ekleyebilirsiniz.

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Bu içeriğimizde Word 2016’da çevrimiçi resimler özelliği nedir? Word’de çevrimiçi resim ekleme nasıl yapılır? konusuna değindik. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.