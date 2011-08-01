Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Word Üstü Çizili Yazı Yazma - Üstü Çizme Kısayol

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:38 - Tarih: 12 Temmuz 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Word Üstü Çizili Yazı YazmaMicrosoft Word programını kullanırken kırmızı çizgileri yok etmek gibi birçok nasıl yapılır içeriğimizi hazırladık. Bugün ise Word'de üstü çizili yazı yazma yöntemini göstereceğiz. Bazı kullanıcılar yazının üstünü çizme nasıl oluyor merak etmektedir.

Word Üstü Çizili Yazı Yazma - Üstü Çizme Kısayol

  • İlk olarak ilgili metninizi yazın.
Word Üstü Çizili Yazı Yazma - Üstü Çizme Kısayol - 1
  • Ardından Word'de üstü çizili yazmak istediğiniz kelimeleri seçtikten sonra yukarıda yer alan üstü çizili butonuna tıklayın.
Word Üstü Çizili Yazı Yazma - Üstü Çizme Kısayol - 2
  • Butona tıkladığınız an seçtiğiniz yazıların üstü çizili bir hâl aldığını göreceksiniz.
Word Üstü Çizili Yazı Yazma - Üstü Çizme Kısayol - 3

Word'de üstü çizili yazı yazma bu kadar basit. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri