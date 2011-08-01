Microsoft Word programını kullanırken kırmızı çizgileri yok etmek gibi birçok nasıl yapılır içeriğimizi hazırladık. Bugün ise Word'de üstü çizili yazı yazma yöntemini göstereceğiz. Bazı kullanıcılar yazının üstünü çizme nasıl oluyor merak etmektedir.

Word Üstü Çizili Yazı Yazma - Üstü Çizme Kısayol

İlk olarak ilgili metninizi yazın.

Ardından Word'de üstü çizili yazmak istediğiniz kelimeleri seçtikten sonra yukarıda yer alan üstü çizili butonuna tıklayın.

Butona tıkladığınız an seçtiğiniz yazıların üstü çizili bir hâl aldığını göreceksiniz.

Word'de üstü çizili yazı yazma bu kadar basit. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.