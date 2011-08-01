Word'de Kaydedilmeyen Dosyayı Kurtarma (Bulma) Nasıl Yapılır?

Word üzerinde belge oluştururken, ani bir elektrik kesintisi, sistem hatası, ya da unutkanlık nedeniyle dosyanızı kaydetmeden programı kapatmış olabilirsiniz. Oluşturduğunuz dosyayı geri nasıl getirebilirsiniz? Word 2016 kullanıyorsanız, sizin için Word 2016’da kaydedilmeyen dosyalar nasıl kurtarılır? konusunu adım adım işleyeceğiz.

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Word uygulamasında veriler otomatik olarak kaydedilir, ancak otomatik kaydetme aralığı varsayılan olarak 10 dakikadır. Eğer Word uygulamasını sık kullanıyor iseniz, öncelikle bu süre aralığını 1 dakikaya düşürmenizi tavsiye ederiz. Böylelikle, olası kaydetmeden kapatma durumu gerçekleştiğinde, çalışmalarınızı son dakikaya kadar korumuş olursunuz.

Word 2016 Otomatik Kayıt Süresini Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word üzerinde boş bir belge oluşturuyoruz. Ardından ise sol üst köşedeki “Dosya” bağlantısına tıklıyoruz.

Açılan pencerede, en alt seçenekteki “Seçenekler” bağlantısına tıklıyoruz.

Seçenekler bağlantısına tıkladığımızda, karşımıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. İlgili sayfadaki, “Otomatik kurtarma bilgilerini 10 dakikada bir kaydet” seçeneğindeki süreyi 1 dakikaya indiriyoruz.

Otomatik kaydetme süresini 10 dakikadan 1 dakikaya indirdiğinizde, Word üzerinde yaptığınız çalışmalar 1 dakika aralığıyla otomatik olarak kaydedilmiş olacaktır.

Örneğin ani elektrik kesintisi yaşadığınızı varsayalım, son 1 dakika hariç, öncesinde yapmış olduğunuz bütün işlemler otomatik olarak kaydedilir.

Word 2016 Kaydedilmeyen Dosyayı Kurtarma (Bulma) Nasıl Yapılır?

Word üzerinde işlem yaparken dosyanızı kaydetmeden kapattıysanız, elbette ki dosyalarınızı geri kurtarabilmeniz mümkündür. Bunun için hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

Öncelikle boş bir Word sayfası oluşturalım. Sol üst köşedeki, “Dosya” bağlantısına tıklayalım ve açılan ekranda “Bilgi” seçeneğine gelelim.

“Belgeyi Yönet” bağlantısına tıkladığımızda, “Kaydedilmemiş Belgeleri Kurtar” seçeneğine tıklayalım. Gelen ekranda son 10 dakika öncesinde oluşturduğunuz dosyalar görüntülenecektir. Böylelikle kaydetmeden Word uygulamasını kapattıysanız, dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

Word’de kaydedilmeyen dosyayı kurtarma (bulma) nasıl yapılır? konusunu gösterdik. Adımları uygulayarak basit bir şekilde kaydedilmeyen dosyayı kurtarma yapabilir ve otomatik kayıt süresini de değiştirebilirsiniz.