Word üzerinde bir çalışma dosyası hazırlarken, örneğin çalışma metninin üzerinde daha sonra yapacağınız değişiklikleri not almak isteyebilirsiniz ya da dosyayı göndereceğiniz kişinin, metin üzerindeki yaptığınız değişiklikleri anlaması için uzun uzun açıklama yapmak yerine, metin üzerinde kısa açıklamalar ekleyerek görmesini isteyebilirsiniz.

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Bunun için Word 2016’da metin ya da herhangi bir çalışma dosyası üzerine yorum (açıklama) ekleme nasıl yapılır? bu konudan bahsediyor olacağız.

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Örneğin bir çalışma yazısı hazırladınız ve metnin emin olmadığınız yerlerine açıklamalar ekleyerek daha sonra tekrar dönüş sağlamak istiyorsunuz. Açıklamaları nasıl ekleyebilirsiniz? Sizler için, örnek bir Word dosyası üzerinde “Açıklama” nasıl eklenir? hemen adım adım gerçekleştiriyor olacağız.

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Word'de Yorum (Açıklama) Ekleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle boş bir Word dosyası açalım ve bir metin girelim. Ardından ise Word 2016 üst sekmedeki seçeneklerin arasından “Gözden Geçir” bağlantısına tıklayalım.

“Yeni Açıklama” bağlantısını kullanmak için, metnin neresine yorum yapmak istiyor iseniz, imleç ile açıklama yapmak istediğiniz kısmı seçelim ve “Yeni Açıklama” bağlantısına tıklayarak açıklamamızı girelim. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak. İşlemleri sırasıyla takip ederek açıklama ekleyeceğimiz metni işaretledik (1) daha sonra ise “Yeni Açıklama” bağlantısına tıkladık (2) hemen ardından ise işaretlediğimiz alan ile ilgini küçük bir açıklama ekledik. (3)

Bu şekilde metnin dilediğiniz yerine açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklamanızı dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Renklendirmek, biçim vermek için hemen aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle, açıklama eklediğimiz “Yorum” butonuna tıklayalım. Ardından mouse üzerinde sağ tık yaparak işlem penceresini açabilir ve açıklamamızı imleçle işaretleyerek istediğimiz rengi ve stili verebiliriz. Dilersek açıklamamızı silebiliriz de. Açıklama penceresinin sağ üst köşesinde bulunan butona tıkladığınızda ise, Açıklama Penceresini boyutlandırabilme, taşıyabilme ve silebilmenize olanak sağlayan bir kısayol da mevcut.

Diyelim ki uzun bir metin hazırladınız ve bütün açıklamalara tek tek bakmak istiyorsunuz. Bunun için ise, Gözden Geçir sekmesine gelelim ve “Yorumları Göster” bağlantısına tıkladığımızda, metin üzerine eklediğimiz bütün açıklamalar ekranda belirecektir.

Word'de yorum (açıklama) ekleme kaldırma konusu için bütün bu işlemleri uygulayarak, çalışmalarınızın dilediğiniz kısmına kendinize özgü açıklamalar ekleyebilir, dilerseniz açıklamaları düzenleyebilir, silebilir ve açıklamalarınıza açıklamalar ekleyebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.