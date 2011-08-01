Word ile bir dosya hazırlarken, Word’ün sayısız özelliklerinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Örneğin Word’de hazırladığınız dosyayı PDF formatına dönüştürebilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde sizler için, Word’de dosyayı PDF’ye dönüştürme nasıl yapılır? bu konuya açıklık getireceğiz.

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Word’de Dosyayı PDF’ye Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word belgemizi oluşturalım ve hemen ardından, “Dosya” sekmesine gelelim.

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Dosya sekmesine geldiğimizde açılan pencerede, “Dışarı Aktar” bağlantısına tıklayalım.

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Dışarı Aktar bağlantısını açtığımızda, karşımıza PDF/XPS Belgesi oluştur seçeneği çıkacaktır. Hemen sağ kısımda, PDF/XPS Oluştur butonuna tıklayalım.

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İlgili adımları uygulayarak, PDF/XPS Oluştur butonuna tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki gibi belgeyi PDF formatıyla kaydetmenizi sağlayan bir sayfa gelecektir. Yayımla’yı onaylayarak belgenizi PDF’ye dönüştürebilirsiniz. Bütün işlemler bu kadar. Artık hazırladığınız dosyanın PDF formatında kopyası hazır.

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Word’de dosyayı PDF’ye dönüştürme nasıl yapılır? bu konu hakkında sizlere bilgi aktarımında bulunduk. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.