Microsoft Word kullanarak çalışmalar hazırlıyorsanız, bu belgelere sizden başka kimsenin ulaşamaması için şifre koymayı düşünebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Word’de belge şifreleme nasıl yapılır? bu konuya değiniyor olacağız. Aynı zamanda Word’de belge şifresi nasıl kaldırılır? sorusunu da cevaplandıracağız. Böylelikle Word belgelerinizi parola ile koruyarak, olası izinsiz görüntüleme ihtimallerini de ortadan kaldırmış olacaksınız. Dilerseniz hemen ilgili adımlara geçelim.

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Word’de Belge Şifreleme ve Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word üzerinde bir belge oluşturalım ve hemen ardından sol üst köşedeki, “Dosya” sekmesine giriş yapalım.

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Dosya sekmesine giriş yaptığımızda, “Belgeyi Koru” seçeneği karşımıza çıkar. Seçeneğe gelelim ve açılan penceredeki “Parola ile Şifrele” butonunu aktif edelim.

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Belgeyi Şifrele işlem penceresinde, sizden belgeniz için bir şifre oluşturmanız istenecektir. Belirlediğiniz şifreyi girerek, Tamam ’a basalım.

’a basalım. AYRICA: Word'de Yazıya Arka Plan Rengi Verme Nasıl Yapılır? Tamam’a bastıktan sonra, Parolayı Onayla isteminde aynı şifreyi tekrar girelim ve yeniden Tamam’a basalım. Böylelikle belgemizi şifrelemiş olacağız.

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Belgenizin özelliklerine baktığınızda, belgenizin parola ile korunduğu bilgisini göreceksiniz. Belgenizi açabilmeniz için belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekir. Belgenizi açmak isteyen kişiler, “Bu belgeyi açmak için parola gereklidir.” uyarısı ile karşılaşacaktır.

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Eğer belgenize koyduğunuz parolayı kaldırmak ister iseniz de, Dosya > Belgeyi Koru > Parola ile Şifrele komutlarını takip ederek, koyduğunuz şifreyi silip Tamam’a basmanız yeterli olacaktır. Bütün işlemler bu kadar.

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Word üzerinde önemli belgeler hazırlıyorsanız eğer, belgelerinizi şifrelemenizi tavsiye ederiz. Bu içeriğimizde Word’de belge şifreleme nasıl yapılır? sizler için bilgi aktarımında bulunduk, bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.