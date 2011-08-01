Word ile ilgili faydalı içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde sizlerle, Word’de kelimeye yansıma efekti vermek nasıl yapılır? konusuna değiniyor olacağız. Word üzerinde kelimelere ya da yazılara yansıma efekti uygulayabilmeniz mümkün kılınmıştır.

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Word kullanan birisi iseniz ve Word üzerinde dosyalar hazırlıyorsanız, zaman zaman kelimelere ya da yazılara yansıma efekti uygulamak isteyebilirsiniz. Sizler için ilgili adımları hemen paylaşıyor olacağız.

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Word'de Kelimeye Yansıma Efekti Vermek Nasıl Yapılır?

Öncelikle boş bir Word belgesi oluşturalım ve örnek bir kelime girelim. Ve hemen sonrasında Word 2016 menüsünde kırmızı kutu içerisine aldığımız Metin Efektleri aracına tıklayalım.

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Metin efektleri aracına tıkladığımızda, karşımıza birden fazla işlem penceresi çıkacaktır. Biz “Yansıma” bağlantısına gelelim ve Yansıma’nın karşısında açılan pencereden dilediğimiz yansıma efektlerinden bir tanesini kelimemize uygulayalım. Efekt seçmeden önce kelimemizi işaretlemeyi unutmayalım.

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Yansıma efektlerinden bir tanesini seçerek kelimemize uyguladığımızda, karşılaştığımız sonuç aşağıdaki gibi oldu.

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Word’de kelimeye yansıma efekti vermek nasıl yapılır? bu içeriğimizde, sizlerle ilgili uygulama adımlarını paylaştık. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.