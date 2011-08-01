Microsoft Word kullanırken, sayfa kenarlarına çerçeve tarzı kenarlıklar ekleyebilirsiniz. Açıkçası bazen sayfa kenarlıkları kullanmak, hazırladığınız metne daha kolay odaklanabilmenizi sağlayabilir. Farklı stillerde sayfa kenarlıkları kullanarak, Word belgenize farklı bir görünüm verebilirsiniz. Bu içeriğimizde Word’de sayfa kenarlıkları ekleme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word’de Sayfa Kenarlıkları Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word’e giriş yapalım ve boş bir sayfa oluşturalım.

oluşturalım. Akabinde ise Word 2016 üst menüsünden Tasarım aracına tıklayalım.

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Tasarım menüsü aktifken, sağ üst kısımda Sayfa Kenarlıkları bağlantısına gelelim. Diğer Word sürümlerinde ilgili kısım Sayfa Düzeni aracında görüntülenecektir.

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Sayfa Kenarlıkları aracına tıkladığımızda, karşımıza sayfaya ekleyebileceğimiz farklı tarzda kenarlıklar çıkacaktır. Bir tanesini seçelim ve sayfamıza uygulayalım.

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Sayfa Kenarlıkları uygulama penceresinde, ekranda da gördüğünüz üzere Renk, Genişlik, Stil seçenekleri ile seçtiğiniz sayfa kenarlığını biçimlendirebilmeniz mümkündür. Örnek bir sayfa kenarlığı eklenmiş Word sayfası hemen aşağıda olacak.

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Eğer dilerseniz Word sayfasına resimli kenarlıklar da ekleyebilirsiniz. Sizler için örnek bir çalışma yapalım.

Sayfa Kenarlıkları uygulama ekranında, Resim seçeneğine tıklayalım ve hazır resimlerden birisini seçerek belgemize uygulayalım. Biz yıldız resmini Word sayfasına uyguladık. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

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Word’e sayfa kenarlıkları ekleme nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Daha kolay odak sağlayabilmeniz ya da belgenize daha farklı bir görünüm vermek için Word üzerinde çalışırken sayfalara kenarlıklar eklemeyi tercih edebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.