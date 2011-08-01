Word üzerinde çalışırken uzun bir metin yazdığınızı varsayalım. Bazen metin yazarken bazı kelimeleri yanlış yazdığınızı hatırlayabilir ve hatalı kelimeyi düzeltmek isteyebilirsiniz fakat uzun metnin içerisinde, aradığınız kelimeyi bulmak zor olabilir. Word’de bu gibi durumlarda işleri kolaylaştırmayı sağlayan harika bir özellik bulunur. Bul ve Değiştir isimli bu özellikle dilediğimiz değişikliği yapabiliriz. Word’de bul ve değiştir ile kelime bulma ve değiştirme nasıl yapılır? bu yazımızda sizler için bu özellikten bahsediyor olacağız.

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Word'de Bul ve Değiştir ile Kelime Bulma ve Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word’de bir metin belgesi açalım ve hatalı bir kelime belirleyelim.

belirleyelim. Hemen akabinde üst menüde “ Giriş ” sekmesi aktifken, sağ kısımda Bul - Değiştir - Seç bağlantısını bulalım.

” sekmesi aktifken, sağ kısımda bağlantısını bulalım. Bağlantıya kısa yoldan ulaşmak için dilerseniz, CTRL+H tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

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Bul bağlantısına tıkladığımızda, metin içerisindeki bütün hatalı kelimeleri arama kutusuna yazarak bulabiliriz. Bu hatalı kelimeleri değiştirmek için ise Değiştir butonunu kullanacağız.

bağlantısına tıkladığımızda, metin içerisindeki bütün hatalı kelimeleri arama kutusuna yazarak bulabiliriz. Bu hatalı kelimeleri değiştirmek için ise butonunu kullanacağız. AYRICA: Word'de Yorum (Açıklama) Ekleme Kaldırma Nasıl Yapılır? Dilerseniz hemen örnek görünüme bir bakalım. Değiştir işlem penceresini açtığımızda, Aranan kutusuna hatalı kelimeyi, Yeni değer kutusuna ise kelimenin doğru yazılışını girelim. Akabinde ise Tümünü Değiştir butonuna tıklayalım.

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Tümünü Değiştir butonuna tıkladığımızda, belgemizde bulunan 3 hatalı kelime doğru kelime ile değiştirilecektir. Örnek bir bildirim ekranı ise hemen aşağıda olacak.

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Word’de bul ve değiştir ile kelime bulma ve değiştirme nasıl yapılır? konusunu sizlere aktardık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.