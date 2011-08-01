Word ile ilgili yazılarımıza devam ediyoruz. Word üzerinde belge hazırlarken, çevrimiçi video aracıyla belgenize videolar ekleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde sizler için, Word’e çevrimiçi video ekleme nasıl yapılır? konusu üzerinde duracağız. Dilerseniz hemen ilgili adımlara geçelim istiyoruz.

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Word’de Çevrimiçi Video Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word 2016’da boş bir belge oluşturalım ve hemen ardından “Ekle” menüsünü aktifleştirelim.

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Akabinde ise Çevrimiçi Video ekleme aracına tıklayalım ve açılan pencerede YouTube arama motoruna dilediğimiz bir videoyu aratalım.

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Arama motoruna dilediğimiz video ismini yazdıktan sonra açılan pencerede, çıkan sonuçlardan aramamızla eşleşen videoya tıklayıp, hemen sonrasında ise “Ekle” bağlantısını onaylayalım. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır.

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Ekle butonuna tıkladığımızda, seçtiğimiz video, belgemize eklenmiş olacak. Bütün işlemler bu kadar.

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Word’de çevrimiçi video ekleme nasıl yapılır? konusunu sizlerle paylaştık. YouTube üzerinde ayrı bir arama yapmanıza gerek kalmadan, Word belgesi içerisinde çevrimiçi arama yaparak videolar ekleyebilirsiniz. Word ile alakalı merak ettiğiniz konular var ise bizlere yorum alanından iletebilirsiniz.