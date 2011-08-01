Word ile ilgili faydalı içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Bu yazımızda, Word’de belge karşılaştırma nasıl yapılır? bu konuya değiniyor olacağız. Diyelim ki, Word üzerinde önemli bir belge oluşturdunuz ve o belgeyi kaybetmemek için birden fazla kopya haline getirip her birine bir isim verdiniz. Hepimiz yapmışızdır; Son1, Son2, Son3 belgeleri oluşturup sonra da içlerinde kaybolduğumuz anlar olmuştur. Zaman içinde asıl belge içindeki verileri değiştirirken, kopya belgeleriniz olduğu gibi durur ve aslında hangi belge aradığınız belgedir, tam olarak bilemeyebilirsiniz.

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İş yerlerinde de özellikle sözleşmeler, anlaşmalar vb. belgelerin sürekli karşılaştırılması vb. gerekecektir. Bu gibi durumlar için, Word’de hayat kurtaran çok önemli bir özellik bulunur. Word’de belge karşılaştırması yaparak, belgeler arasında farklılık olup olmadığını öğrenebilir, olası değişiklikleri güncelleyebilir ve belgelerinizi düzenleyebilirsiniz.

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Belgeler arasındaki değişikliklere tek tek bakmak yorucu olacaktır, bu yüzden belge karşılaştırması yaparak ekleme yapılan, silinen, düzeltilen vb. kısımları karakterine kadar görebilmeniz mümkündür. Word’de belge karşılaştırma nasıl yapılır? dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım. Lütfen iyi takip edin, biz detayları ile yazıyor ve görselleri adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word’de Belge Karşılaştırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word belgesi hazırlayalım ve aynı belgenin bir de kopyasını oluşturalım. Hazırladığımız ilk belgede bazı kelimeleri bilerek yanlış yazacağız. Karşılaştırma yaptığımızda, aradaki farklılıklar ortaya çıkacaktır.

ortaya çıkacaktır. Siz de benzer belgelerinizi karşılaştırmak için hazırlayın.

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Akabinde, boş bir Word sayfası açalım ve üst menü şeridinde " Gözden Geçir " sekmesine gelelim.

" sekmesine gelelim. Sonrasında, "Karşılaştır" butonuna tıklayalım.

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Karşılaştır butonuna tıkladığımızda, karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

Kırmızı kutu içerisine aldığımız "Göz At" adlı dosya bağlantısı kısımlarından, oluşturduğumuz özgün belgeyi Özgün belge’de, oluşturduğumuz kopya belgeyi ise Gözden geçirilmiş belge’de açalım ve ardından Tamam’a basalım.

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Belgeleri karşılaştır işlem penceresinde son olarak Tamam’a tıkladıktan sonra, geldiğimiz nokta aşağıdaki gibi olacaktır.

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1 numara ile işaretlediğimiz kısımda, Özgün Belge ve Düzeltilmiş Belge alt alta sıralanmaktadır. Bu iki belgeyi karşılaştıracağız.

ile işaretlediğimiz kısımda, Özgün Belge ve Düzeltilmiş Belge alt alta sıralanmaktadır. Bu iki belgeyi karşılaştıracağız. AYRICA: Word'e İçindekiler Tablosu Ekleme Nasıl Yapılır? 2 numara ile işaretlediğimiz kısımda, Düzeltmeler ’de, özgün belgedeki ve düzeltilmiş belgedeki farklılıklar yer almaktadır. Silinmiş, düzeltilmiş değişiklikleri burada görebilirsiniz. Yine ek olarak, hangi yazarların belge üzerinde hangi işlemleri yaptığını da buradan görebilmektesiniz. İki belgeyi karşılaştırdığımızda, aradaki farklılıklar bu kısımda görüntülenir.

ile işaretlediğimiz kısımda, ’de, özgün belgedeki ve düzeltilmiş belgedeki farklılıklar yer almaktadır. Silinmiş, düzeltilmiş değişiklikleri burada görebilirsiniz. Yine ek olarak, hangi yazarların belge üzerinde hangi işlemleri yaptığını da buradan görebilmektesiniz. İki belgeyi karşılaştırdığımızda, aradaki farklılıklar bu kısımda görüntülenir. AYRICA: Word'de Çevrimiçi Video Ekleme Nasıl Yapılır? 3 numara ile işaretlediğimiz kısımda, Önceki - Sonraki tuşlarla, karşılaştırılmış belgedeki (5 numaralı kısım) değişikliklere tek tek bakabilmek mümkündür.

ile işaretlediğimiz kısımda, tuşlarla, karşılaştırılmış belgedeki (5 numaralı kısım) değişikliklere tek tek bakabilmek mümkündür. AYRICA: Word'de Davetiye Nasıl Yapılır? 4 numara ile işaretlediğimiz kısım, “ Gözden Geçirme Bölmesi ” 2 numaradaki Düzeltmeler bölmesini açmayı sağlar.

ile işaretlediğimiz kısım, “ ” 2 numaradaki Düzeltmeler bölmesini açmayı sağlar. AYRICA: Word Metin Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır? 5 numara ile işaretlediğimiz orta kısımdaki belge ise, özgün ile düzeltilmiş belgenin karşılaştırılması sonucunda oluşan belgedir. Bu kısımda belgenin neresinde değişiklik yapıldı ise görüntüleyebilmek mümkündür. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak. Kırmızı kutu içerisine aldığımız işlem penceresinde Tüm İşaretleme’yi seçtiğimizde, belge üzerindeki hatalı ve düzeltilmiş kelimeler aynı anda görüntülenecektir. Yani Özgün ve Düzeltilmiş Belge aynı anda görüntülenir. İşaretleme Yok seçeneğini aktif ederseniz, belgenin yalnızca düzeltilmiş kopyası görüntülenir. Özgün seçeneğini aktif ederseniz de, düzeltilme yapılmamış özgün belge görüntülenir.

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Word’de belge karşılaştırma nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Word’ün belge karşılaştırma özelliğini kullanarak, birebir aynı belgeleri karşılaştırabilir ve olası hatalı yazımları düzeltebilirsiniz. Birden fazla belgeyi tek tek incelemek yerine, karşılaştırma yaparak olası değişiklikleri daha kolay bir şekilde bulabilir ve düzenleyebilirsiniz. Oldukça pratik bir özelliktir, bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz. Word ile alakalı merak ettiğiniz sorular var ise, yorum alanından bizlere iletebilirsiniz.