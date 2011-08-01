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Word'de Gezinti Bölmesi Nasıl Açılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 20:49 - Tarih: 25 Kasım 2022 - Yorum: 0

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Microsoft WordWord ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Word üzerinde sayfalarca çalışma hazırlarken, sayfalar arasında gezinti yapmanıza olanak sağlayan bir özellik bulunur. Gezinti Bölmesi isimli bu özellikle belge içerisinde dilediğiniz aramayı yapabilir, bütün çalışma sayfalarını görebilir ve daha birçok işlevsel özelliği kullanabilirsiniz. Gezinti bölmesi, belge içerisinde adeta bir tur rehberi görevi görür ve oldukça kullanışlıdır. Word’de gezinti bölmesi nasıl açılır? bu içeriğimizde sizlere adım adım aktarıyor olacağız.

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Word’de Gezinti Bölmesi Nasıl Açılır?

  • Öncelikle Word üzerinde bir belge oluşturalım ve hemen akabinde Word 2016 üst menüden "Görünüm" sekmesini aktif edelim.

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  • Görünüm menüsü aktif iken, sol alt kısımda "Gezinti Bölmesi" adlı seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyelim.

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  • Gezinti Bölmesi kutucuğunu işaretlediğinizde, belgenizin sol kısmında, Gezinti yapabileceğiniz bir işlem penceresi aktifleşir. İlgili özellikle dilediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

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Word’de gezinti bölmesi nasıl açılır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz. Word ile ilgili merak ettikleriniz var ise, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


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