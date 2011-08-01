Microsoft Word, bildiğiniz üzere Microsoft 365 çatısı altında toplanan Office uygulamalarından birisidir ve klasik olarak beyaz ile mavi renk karışımı bir temaya sahiptir. Eğer istersek Microsoft Office uygulamalarının tema rengini değiştirerek Word’ün de tema rengini değiştirebiliriz. Hem göz sağlığı için hem de farklı bir görünüm adına, Word’de tema rengini değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Word tema rengi değiştirme nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word sayfası açalım ve akabinde Word 2016 üst menüsünden "Dosya" bağlantısına tıklayalım.

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Dosya penceresi ile açılan ekranda, "Hesap" seçeneğine gelelim.

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"Office Teması" isimli kısımda açılan renk skalasından birisini tercih edelim.

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Seçtiğimiz tema rengi sonucunda Word uygulamamızın tema rengini değiştirmiş olduk. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

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Kısa bir hatırlatma yapalım; Office uygulamaları tema rengini değiştirerek Word tema rengini de değiştirmiş olduk. Yani Office’i açtığınızda, Excel, Powerpoint vb. gibi uygulamaların da tema renginin değiştiğini görürsünüz. Ek olarak, kullandığınız Office sürümlerine göre tema renk seçeneğinin değiştiğini belirtelim. Yani kullandığınız Office sürümünde, daha fazla ya da daha az renk seçeneği olabilir.

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Word tema rengi değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz. Eğer Word üzerinde çalışmalar hazırlıyorsanız, gözünüzün yorulmaması için daha koyu bir tema kullanmayı tercih edebilirsiniz, tavsiye ediyoruz.