Word ile ilgili faydalı içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Bu yazımızda Word’de simge ekleme nasıl yapılır? sizlerle uygulamalı adımları paylaşıyor olacağız. Word üzerinde belge hazırlarken, belgenize farklı simgeler ekleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. Eğer isterseniz, çalışmalarınız ile alakalı simgeler ekleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen anlatmaya başlamak istiyoruz.

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Word’de Simge Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word belgesi oluşturalım ve akabinde "Ekle" bağlantısına gelelim.

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Ekle menüsü açıkken, en sağda "Simge" isimli özelliği bulalım.

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Tüm Simgeler’e tıklayarak, "Simge" penceresini açalım. Bu pencerede dilediğiniz simgeleri seçerek, belgenize ekleyebilirsiniz. Kırmızı kutu içerisine aldığımız bölümde, farklı simge stilleri bulunur, bu kısma bakmayı unutmayınız.

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Word’de simge ekleme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz. Word ile alakalı merak ettiğiniz konular var ise, yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.