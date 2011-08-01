WhatsApp’ı genellikle telefon üzerinde kullanmayı tercih etsek de, bilgisayarda iken WhatsApp Web kullanma ihtiyacı da duyabiliyoruz. Telefonda iken, WhatsApp uygulamasına şifre koyabiliyoruz ancak dilersek bunu WhatsApp Web’te de yapabiliriz. WhatsApp Web ekran kilidi ayarlama nasıl yapılır? dilerseniz ilgili adımları, sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: WhatsApp Web Klavye Kısayolları Nasıl Öğrenilir?

WhatsApp Web kullanırken, bilgisayarı sizden başka kimse kullanmıyor olsa da, yine de hesabınıza şifre koymak isteyebilirsiniz. Parola belirlerken, bu parolanın, seçtiğiniz belirli bir süre sonrasında aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Akıllı Telefon Olmadan WhatsApp Web Kullanmak! WhatsApp Web Kamerasız Giriş

Diyelim ki, 15 dakika boyunca WhatsApp Web’e bakamadınız, ancak hesabınız açık durumda… Eğer parola belirlerken, 15 dakika süresini seçti iseniz, WhatsApp Web, 15 dakika sonra kilitlenecektir ve birisi mesaj gönderse bile, bilgisayarda iken bu bildirimi alamayacaksınız. Tam olarak, ne anlatmak istiyoruz? gelin hep birlikte bakalım dilerseniz.

AYRICA: WhatsApp Aramalar için Daha Az Veri Kullanma Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

WhatsApp Web Ekran Kilidi Ayarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp Web hesabımıza giriş yapıyoruz ve akabinde, profilin sağ üst kısmında bulunan, üç nokta ikonuna tıklıyoruz.

AYRICA: WhatsApp Mesaj Düzenleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Fotoğrafları HD Kalitesiyle Gönderme Nasıl Yapılır?

Devam ediyoruz ve ilgili panelden, “Ayarlar” ögesini seçiyoruz.

AYRICA: WhatsApp'ta Sohbeti Dışarı Aktarma Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp'ta Sohbet Kilitleme Nasıl Yapılır?

Ayarlar sayfasında iken, “Gizlilik” bölümüne geçiş yapıyoruz.

AYRICA: WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?

Gizlilik bölümünde, aşağıya iniyoruz ve “Ekran Kilidi” özelliğini tercih ediyoruz.

AYRICA: WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Gizleme - Kapatma Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Sohbeti Telefona Kısayol Olarak Ekleme Nasıl Yapılır?

Ekran kilidini aktifleştirmek için, ilgili kutucuğu işaretliyoruz. Görselde de görüyor olacaksınız.

AYRICA: WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır?

AYRICA: WhatsApp Web Mesajı Alıntılayarak Yanıtlama Nasıl Yapılır?

Devamında açılan mini pencerede, dilediğimiz parolayı oluşturup, “Tamam” butonu ile onaylıyoruz.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Kalın Yazma Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Mesajı Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

Ekran kilidinin ne zaman aktif olmasını istiyor isek, süre seçeneklerinden bir tercih yapıyoruz. Böylelikle, örneğin WhatsApp Web’e 15 dakika boyunca girmediğimizde, ekran kilidini aktifleştirmiş olacağız.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Üstü Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web’e, belirlediğiniz süre sonrasında giriş yaptığınızda, hesabın ekran kilidi ile korunmuş olduğunu göreceksiniz. Oluşturduğunuz parolayı girerek, hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp Web ekran kilidi ayarlama nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları detayları ile paylaşmak istedik. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olabilir. Ancak unutmayın, eğer bilgisayarda iken WhatsApp Web’den bildirimler alıyor iseniz, ekran kilidi aktifleştiğinde bu bildirimler de kesilecektir. Son olarak ise, WhatsApp Web’den çıkış yaptığınızda, ekran kilidi devre dışı bırakılacaktır. Bilginiz olsun.