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WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 00:30 - Tarih: 05 Mart 2023 - Yorum: 0

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WhatsAppWhatsApp çevrimiçi mesaj uygulamasında iken, sohbet ettiğiniz kişilerin süreli mesaj özelliğini aktif ettiğini görebilirsiniz. Süreli mesaj, WhatsApp konuşmalarının belirlenen tarihe kadar saklı tutulması, sonrasında ise silinmesi anlamına gelmektedir.

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Dilerseniz, sizler de WhatsApp sohbetlerinizin belirli bir süre sonrasında silinmesini tercih edebilirsiniz. İlgili özelliği genel olarak açabilirsiniz ancak dilerseniz sohbete özel olarak da süreli mesaj özelliğini kullanabilmeniz mümkündür. WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl açılır? Sohbete özel süreli mesaj özelliği nasıl kullanılır? bu içeriğimizde sizlere adım adım göstermek istiyoruz.

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WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır?

  • Öncelikle WhatsApp sohbetlerinden birisine tıklayın. Sonrasında ise sohbet ettiğiniz kişinin profiline gelin.

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WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır? - 1
  • Profile tıkladığınızda, “Süreli mesajlar” özelliğine gelin.
WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır? - 2
  • Bu kısımda göndereceğiniz mesajların ne kadar süre ile kayıtlı tutulacağını belirleyebilirsiniz. Dilerseniz 24 saat, 7 gün, 90 gün tercihlerinden birisini seçerek sohbete özel süreli mesaj süresini belirleyebilirsiniz.
  • Yine bu kısımdan sohbete özel süreli mesaj özelliğini “Kapalı” konumuna getirerek kapatabilirsiniz.
WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır? - 3
  • Son olarak mesaj süresi seçimini yaptıktan sonra, sohbet penceresinde aşağıdaki bildirimi göreceksiniz.
WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır? - 4

WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl açılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi, bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.


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