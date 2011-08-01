WhatsApp çevrimiçi mesaj uygulamasında iken, sohbet ettiğiniz kişilerin süreli mesaj özelliğini aktif ettiğini görebilirsiniz. Süreli mesaj, WhatsApp konuşmalarının belirlenen tarihe kadar saklı tutulması, sonrasında ise silinmesi anlamına gelmektedir.

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Dilerseniz, sizler de WhatsApp sohbetlerinizin belirli bir süre sonrasında silinmesini tercih edebilirsiniz. İlgili özelliği genel olarak açabilirsiniz ancak dilerseniz sohbete özel olarak da süreli mesaj özelliğini kullanabilmeniz mümkündür. WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl açılır? Sohbete özel süreli mesaj özelliği nasıl kullanılır? bu içeriğimizde sizlere adım adım göstermek istiyoruz.

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WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır?

Öncelikle WhatsApp sohbetlerinden birisine tıklayın. Sonrasında ise sohbet ettiğiniz kişinin profiline gelin.

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Profile tıkladığınızda, “Süreli mesajlar” özelliğine gelin.

Bu kısımda göndereceğiniz mesajların ne kadar süre ile kayıtlı tutulacağını belirleyebilirsiniz. Dilerseniz 24 saat, 7 gün, 90 gün tercihlerinden birisini seçerek sohbete özel süreli mesaj süresini belirleyebilirsiniz.

süresini belirleyebilirsiniz. Yine bu kısımdan sohbete özel süreli mesaj özelliğini “Kapalı” konumuna getirerek kapatabilirsiniz.

Son olarak mesaj süresi seçimini yaptıktan sonra, sohbet penceresinde aşağıdaki bildirimi göreceksiniz.

WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl açılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi, bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.