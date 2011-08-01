WhatsApp’ta mesajlaşırken, mesajları üstü çizgili bir şekilde yazabilmeniz mümkündür. Karşı tarafa göndereceğiniz mesajları önemle vurgulamak için dilerseniz üstü çizgili bir şekilde yazabilirsiniz. WhatsApp mesajı üstü çizgili yazma nasıl yapılır? merak ediyor iseniz sizlere izleyeceğiniz adımları aktarıyor olacağız. WhatsApp’ta mesajı üstü çizgili bir şekilde yazabilmeniz için iki ayrı yöntem bulunur. İkisi de oldukça kolaydır, dilerseniz hemen anlatmaya başlamak istiyoruz.

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WhatsApp Mesajı Üstü Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp’ta bir sohbet açalım ve örnek bir mesaj oluşturalım. Bu mesajın üstü çizgili yazılabilmesi için, kelimenin başına ve sonuna (~) tilde işareti eklememiz gerekir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır.

oluşturalım. Bu mesajın üstü çizgili yazılabilmesi için, kelimenin başına ve sonuna (~) tilde işareti eklememiz gerekir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır. Mesaj kısmına örneğin “ ~Teknobeyin~ ” yazalım.

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Mesajı gönderdiğimizde, kelimemiz üstü çizgili bir şekilde yazılmış olacaktır.

Bir diğer yöntem için ise, mesajı yazdıktan sonra üzerine uzun basılı tutalım ve metni işaretleyelim. Akabinde ise ortaya çıkan biçimlendirme seçenekleri arasından kırmızı ok ile işaretlediğimiz kısma tıklayalım.

ve metni işaretleyelim. Akabinde ise ortaya çıkan arasından kırmızı ok ile işaretlediğimiz kısma tıklayalım. Telefonlarınızda bu kısım farklılık gösterebilir, metni basılı tutarak işaretlediğinizde WhatsApp’ın mesaj biçimlendirme seçenekleri çıkacaktır, bu kısımda üstü çizgili yazma özelliği mutlaka bulunur.

İşaretlediğimiz alana tıkladığımızda, mesaj biçimlendirme seçenekleri arasından “Üstü çizgili” olanı seçelim.

Son olarak ise mesajı gönderdiğimizde, yazının üstü çizgili olarak yazıldığını görüyoruz.

WhatsApp mesajı üstü çizgili yazma nasıl yapılır? ile ilgili aktarabileceklerimiz bu şekildeydi, bilmeyen WhatsApp kullanıcıları için faydalı olmasını umuyoruz.